“Je gezondheid heeft aandacht nodig”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent lekker actief deze week met je eigen planeet Mars aan je zijde. Gelukkig overdrijf je het niet en neem je ook rust wanneer je daar behoefte aan hebt en dat is super. Je houdt ervan om te bellen, te appen of met iemand af te spreken. Dat maakt de week interessant en zorgt voor een prettige afleiding.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er gebeurt deze week van alles, Stier. Zowel op je werk als thuis en dat maakt het misschien een beetje hectisch en chaotisch. Het ziet er gelukkig niet naar uit dat het vervelende ontwikkelingen betreffen. Zolang jij er positief in kunt staan en er vertrouwen in hebt, staat je een super toffe week te wachten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je wordt deze week nog steeds positief vergezeld door vuurplaneet Mars, Tweelingen. Je bent spontaan, enthousiast en je bruist van de plannen en ideeën. Hier word je helemaal happy van. Toch is het belangrijk dat je je energie doseert. Niet alles hoeft nu meteen. Je plannen uitsmeren is een betere optie. Dan geniet je er ook veel meer van.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral met collega’s en vriendinnen heb je het deze week gezellig, Kreeft. Vooral luchtige gesprekken en ontmoetingen doen je nu goed. Wordt het zwaar of serieus, dan geloof je het allemaal wel. Dat vermijd je het liefst. Besef wel dat het alleen maar uitstel is. Er komt een moment dat je het alsnog aan moet gaan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Loopt het niet lekker tussen jou en je lief, dan kan je er deze week niet meer omheen. Jij schiet uit je slof of je wederhelft laat duidelijk merken dat er iets scheelt. Toch is dit niet verkeerd, dit opent het gesprek tussen jullie. Ga dit aan en zeg eerlijk wat er scheelt. Dan los je het tenminste op.

Maagd 24-8 t/m 22-9

(Online) gesprekken die deze week gepland staan verlopen succesvol, maar kunnen je wel gigantisch uitputten. Zeker wanneer je iemand over moet halen of iets voor de zoveelste keer uit moet leggen. Zorg daarom voor de nodige afwisseling. Ga na een pittig gesprek even naar buiten of verzet je gedachten. Dat kan helpen jezelf in balans te houden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Planeet Mars maakt je ondernemend en initiatiefrijk, Weegschaal. Stilzitten of thuisblijven is geen optie, daar ben je echt veel te rusteloos voor. Het is een goede week om actief bezig te zijn. Denk hierbij aan sporten, fietsen of wandelen. Dat is een perfecte manier om je overtollige energie in goede banen te leiden. Toon initiatief waar nodig.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt deze week fel en intens uit de hoek komen, Schorpioen. Zeker wanneer je iets gevoelsmatig raakt. Hoewel je eerste reactie te begrijpen is, valt het toch uit de toon. Ga in dat geval het gesprek aan, zodra je een beetje bent afgekoeld. Met planeet Pluto aan je zijde, heb je het gelukkig in no time weer gladgestreken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je gezondheid heeft aandacht nodig, Boogschutter. Misschien ben je ziek of alleen moe en futloos. Wat het ook is, door het te negeren maak je het er niet beter op. Sta geregeld even stil bij waar je behoefte aan hebt. Is dat slaap of rust, geef je daar dan aan over. Is het ontspanning, maak daar dan tijd voor vrij.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je zit deze week in een positieve flow, Steenbok. Je job heeft toffe uitdagingen voor je, waar je graag je tanden inzet en thuis is het soms chaotisch, maar wel gezellig. Er valt in ieder geval genoeg te lachen. Heb je plannen, voer ze dan gerust uit. De kans dat het nu lukt is namelijk groot.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je manier van communiceren laat deze week te wensen over, Waterman. Planeet Mercurius ligt dwars, waardoor je soms moeilijk uit je woorden komt of juist iets zegt wat er onbedoeld verkeerd uitkomt. Neem de tijd om te zeggen wat je werkelijk bedoelt. Daarmee voorkom je irritaties en vervelende misverstanden. Vooral in je relatie kan dit een issue zijn.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Er is deze week van alles gaande in je leven, Vissen. Er zijn ontwikkelingen op je werk en ook thuis is het soms grillig en onvoorspelbaar. Toch brengt dit gelukkig ook toffe dingen met zich mee en aan nieuwe ideeën en inzichten zal het zeker niet ontbreken. Het kan alleen heel vermoeiend zijn, dus let goed op jezelf.