“Je gevoel en emoties kunnen je flink in de weg zitten”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Thuis blijven is deze week een lastige opgave voor je. Je kunt zeer onrustig zijn en behoefte hebben aan beweging of een frisse neus. Geef toe aan deze behoefte, het helpt je weer tot rust en in balans te komen. Wil je online shoppen, dan is het zaak dat je niet overenthousiast wordt, dat kan je budget helaas niet aan.

Stier 22-4 t/m 21-5

Er staat je een redelijk relaxte week te wachten, Stier. Zeker wanneer je vrij bent vanwege de feestdagen. Je weet van de jaarwisseling toch nog iets tofs te maken, ook al is het anders dan anders. Met je huisgenoten heb je fun en valt er gelukkig toch nog wat te lachen. Dat maakt het een prettige week.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Geen enkele planeet is deze week van invloed op je en dat merk je absoluut, Tweelingen. Er gebeurt misschien weinig; van de andere kant kom je lekker aan jezelf en je hobby’s toe en dat maakt het alsnog een toffe week. Het feit dat veel verplichtingen wegvallen, vind je nog niet zo heel erg. Jij amuseert je wel.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt onverwacht een prettige en relaxte week voor je, Kreeft. Je ziet misschien op tegen een afwijkende jaarwisseling, toch word je wat dat betreft positief verrast. Het wordt gezelliger dan gedacht en thuis is het prettig en sfeervol en daar kun je zeer van genieten. Vooral met je lief of kids heb je een fijne tijd deze week.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Wil je deze week creatief bezig zijn, dan kan het je aan inspiratie ontbreken. Wat dat betreft ligt planeet Uranus een beetje dwars. Toch mag dat de pret niet drukken, het zorgt in ieder geval voor de nodige afleiding en ontspanning. Probeer niet teveel geld (online) uit te geven, laat je niet beïnvloeden door alle sales.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De week van de jaarwisseling verloopt vrijwel naar wens voor je, Maagd. Het gaat in principe zoals je verwacht had. Het wordt misschien niet de meest spectaculaire week die je ooit hebt meegemaakt, toch kun je er wel voldoening uit halen. Ook kost het je nu minder moeite om thuis te zijn, je bent veel relaxter dan voorgaande weken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram komen thuis de muren regelmatig op je af, Weegschaal. Je wilt erop uit of meer (online) contact met andere mensen. Met een beetje creativiteit kan dit best en weet je zelfs van de jaarwisseling een tof moment te maken. Overleg je wensen wel met je lief of huisgenoten, die kunnen er namelijk iets anders instaan.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is goed om deze week niet teveel te plannen, Schorpioen. De kans dat alles totaal anders verloopt, is namelijk zeer groot. Heb liever een open mind en een flexibele instelling, dan kun je er veel beter mee dealen en verrast worden op positieve wijze. Tussen jou en je lief kan het bijvoorbeeld onverwacht romantisch worden.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Ook al is deze jaarwisseling anders dan anders, je beleeft er toch plezier aan. Omringd worden door je lief, je gezin of je belangrijkste dierbaren is toch het belangrijkste voor je. Financieel ziet het er eveneens positief uit met planeet Venus in je teken en jij en je lief kunnen lekker intiem zijn met elkaar.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je gevoel en emoties kunnen je deze week flink in de weg zitten, Steenbok. Zeker omdat de jaarwisseling anders is dan anders en je misschien je verjaardag eveneens niet naar wens kunt vieren. Je wordt wellicht overspoeld door herinneringen. Weet dat je er niet alleen voor staat en er ondanks alles veel mensen voor je zijn. Zoek (online) contact op.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het is zaak dat je niet teveel alleen bent deze week, Waterman. Je hebt namelijk de neiging om veel in gedachten te zijn of overmatig te piekeren. Ga wandelen met je lief of een goede vriend(in) of zorg voor de nodige afleiding op een andere wijze. Op die manier maak je de week prettiger en relaxter voor jezelf.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Over het algemeen genomen wordt dit toch een prima week voor je, Vissen. Natuurlijk is de jaarwisseling niet zoals je het werkelijk zou willen, maar je weet er toch iets van te maken. Het enige waar je voor mag waken is online shoppen. Je hebt de neiging teveel geld uit te geven en dat past waarschijnlijk niet bij je budget.