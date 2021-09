“Je energielevel is aan de lage kant”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je energielevel is aan de lage kant, Ram. De kans dat je niet helemaal fit bent, is eveneens aanwezig. Het is belangrijk dat je deze week extra goed voor jezelf zorgt, juist wanneer het er eigenlijk te druk voor is. Wanneer je daar rekening mee houdt, kun je op school of op je werk toch nog de nodige successen boeken.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je job of studie heeft deze week de nodige uitdagingen voor je, Stier. De boel verloopt allesbehalve vlekkeloos en dat is frustrerend. Vergeet niet dat je alleen jouw deel goed kunt doen, de rest is niet je verantwoordelijkheid. Door alles naar je toe te trekken of zelfs van anderen over te nemen, maak je het extra zwaar voor jezelf.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Op job en studievlak kan dit echt een topweek voor je worden, Tweelingen! Met planeten Mars en Saturnus aan je zijde weet je van aanpakken en ga je recht op je doel af. Dit wordt zeker beloond. Durf ook hier en daar een risico te nemen, zeker wanneer het goed voelt, dan kan het nog succesvoller worden.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hebt deze week niet zoveel zin om van alles te ondernemen, Kreeft. Je hebt er de puf en de motivatie niet voor. Je gaat liever cocoonen op de sofa en je blijft het liefst thuis. Maak het extra gezellig met kaarsjes en zachte kussens, dan haal je er nog meer plezier en comfort uit. Tank deze week lekker bij.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het ontbreekt je niet aan energie en daadkracht deze week en vooral op je werk komt dit goed uit. Het wordt druk en hectisch en dan is het goed wanneer je daar niet meteen van in de stress schiet. Doe wat je kunt en laat liggen wat geen haast heeft. Dan weet je prima door de week heen te komen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt voor jou een vrij relaxte week, Maagd. De planeten laten je tijdelijk met rust, waardoor jij dat ook kunt doen. Zet jezelf centraal en kijk waar je behoefte aan hebt. Is het rust, maak daar dan tijd voor vrij. Wil je afspreken met vriendinnen, regel dat dan. Het is helemaal aan jou hoe je deze week invult.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Saai wordt het deze week in ieder geval niet, Weegschaal! Reken op verrassende twists, de nodige veranderingen, boeiende gesprekken en tof nieuws. Dit zorgt ervoor dat je de hele week een big smile hebt en reikhalzend uitkijkt naar de volgende dag. Wat job of studie betreft, boek je succes. Ook daar laat je geen steken vallen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je sociale leven verloopt prettiger dan je job of studie, Schorpioen. De druk is hoog en je weet soms amper je hoofd boven water te houden. Gelukkig kun je dan wel terecht bij je lief of een goede vriend(in). De mensen om je heen, trekken je door deze pittige week en dat maakt ontzettend veel goed.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je zit deze week niet bepaald stil onder invloed van planeten Mars en Saturnus. Gelukkig komt dat goed uit, want op school of op je werk word je flink uitgedaagd. Toch weet je goed je grenzen te bewaken en dat is essentieel. Anders kun je het tempo van deze week niet op een gezonde wijze bijhouden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt je wel eens fitter gevoeld, Steenbok. Misschien heb je iets onder de leden of ben je gewoon moe. Het is belangrijk dat je deze signalen niet negeert, doe er iets mee. Gun jezelf een dag rust of neem vrij. Ga op tijd naar bed of slaap een keer schaamteloos uit. Op die manier zorg je goed voor jezelf.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week verloopt succesvol, vooral wat betreft je job of studie. Je mag rekenen op goed nieuws of een project dat je positief afrondt. Dit mag best een keer gevierd worden. Ook mag je wel eens wat trotser zijn op alles wat je doet en de laatste tijd hebt gepresteerd, het is namelijk best bijzonder.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een vrij rustige week voor je, zonder al te veel gekke dingen. Hierdoor kom je steeds meer tot rust en kun je alles wat de afgelopen tijd is gebeurd, verwerken en op een rijtje zetten. Heb je er behoefte aan om je terug te trekken, doe dat dan. Als Vissen heb je dat soms echt nodig.