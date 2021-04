"Je energielevel daalt naar een historisch dieptepunt": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week een bezige bij, Ram. De lente doet je goed en het lijkt erop dat jij eveneens tot bloei komt. Je stort je enthousiast op je job of studie en weet anderen te motiveren. Probeer alleen niet teveel te pushen, dat werkt averechts. Vooral in je relatie, je lief weet dat absoluut niet te waarderen.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt vrij rustig en daar ben je aan toe na een aantal hectische weken. Doe er dus je voordeel mee en tank lekker bij. Ga iets romantisch doen met je lief of pak een hobby op. Wanneer je het goed aanpakt, kun je jezelf volledig opladen deze week en ben je tegen het weekend super fit.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit in een lekkere flow met planeten Mars en Venus aan je zijde, Tweelingen. Je voelt je lekker in je vel zitten, je hebt toffe doelen waar je mee aan de slag kunt en met je lief wordt het heerlijk romantisch. Misschien een goed moment om samen een dagje weg te gaan en alle tijd voor elkaar te hebben.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Deze week mag je extra aandacht besteden aan je lief en aan je budget, Kreeft. Zijn jullie het niet met elkaar eens over de manier van geld uitgeven, praat er dan over. Daarmee voorkom je irritaties. Voel je dat er iets anders aan de hand is, kaart het dan aan. Ben niet bang om de confrontatie aan te gaan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit lijkt een hele prettige week voor je te worden, Leeuw. Met zowel planeet Venus als Mars aan je zijde, ziet de week er zonnig en positief uit. Vooral met je lief heb je het gezellig en tussen de lakens wordt het heet. Ben je single, dan hoef je niet bang te zijn dat je over het hoofd wordt gezien.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ook bij jou werkt de invloed van planeet Mars niet echt lekker uit, Maagd. Je bent snel moe en je bent niet echt gemotiveerd om wat dan ook te doen. Misschien is het goed om daar aan over te geven. Je hoeft niet altijd bezig te zijn, soms is het nodig om te relaxen en bij te tanken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt deze week nogal direct zijn met planeet Mars aan je zijde en dat pakt in je relatie niet altijd even positief uit. Je lief voelt zich dan aangevallen en schiet in de verdediging. Zet je diplomatieke talenten in om dit te voorkomen. Vermijd tijdens het shoppen impulsaankopen, dat kan je namelijk in de problemen brengen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De planeten laten je deze week met rust, waardoor je een relaxte week te wachten staat, Schorpioen. Tijd om een hobby op te pakken, meer te bewegen of klusjes op te pakken die zijn blijven liggen. Je kunt natuurlijk ook chillen met een goed boek, film of serie. Het is maar net waar jij zin in hebt.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Net als de Vissen, ontbreekt het je deze week aan een flinke dosis energie, waardoor je niet al je plannen waar kunt maken. Vooral pittige work-outs of andere fysieke activiteiten zullen je niet gemakkelijk af gaan. Doe wat lukt en laat de rest even voor wat het is. Gelukkig heeft je lief alle begrip en helpt je waar nodig.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Planeet Venus ligt dwars en dat kan deze week fricties opleveren in je relatie, zeker wanneer je weinig oog voor je lief hebt. Probeer tijd vrij te maken en geef elkaar alle aandacht. Nog steeds is geld een issue. Blijf je saldo checken en kijk of bepaalde aankopen echt wel verstandig zijn. Ben niet te impulsief.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Als single ben je klaar met het alleen zijn en met vurige planeet Mars aan je zijde, wil je dat direct veranderen. Je stort je op de (online) datingmarkt of spreekt iemand aan. Juist omdat je zo direct bent, trek je de aandacht. Het is de vraag of je dat wilt. Vraag jezelf eerst af, wat voor persoon je zoekt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je energielevel daalt deze week naar een historisch dieptepunt, Vissen. Het enige wat je kunt doen, is eraan toegeven. Push jezelf niet en doe alleen het hoognodige, dan ben je in no time weer fit. Thuis kun je je lief het een en ander laten doen en misschien heb je op je werk een lieve collega, die je wil helpen.