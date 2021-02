"Je denkt veel na en dat maakt je regelmatig somber": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met planeet Jupiter aan je zijde, heb je de wind in de rug. Het ontbreekt je niet aan energie en je bent super gemotiveerd. Of het nu om je job gaat, een afspraak of hobby. Je zet je volledig in en je beleeft er plezier aan. Ook financieel heb je minder zorgen en dat maakt dit een prima week.

Stier 22-4 t/m 21-5

De kans is groot dat je meer wilt doen dan mogelijk is deze week, Stier. Je intenties zijn echt wel goed, alleen ontbreekt het je aan tijd, mogelijkheden of energie. Laat een aantal plannen los en focus je op de belangrijkste, dan haal je het meeste uit deze week, zonder dat je jezelf daarbij tekort doet.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ondanks dat er van alles gebeurd in de wereld, weet jij er positief doorheen te komen. Je laat je niet beïnvloeden door negatief nieuws en dat is alvast het halve werk. Daarnaast is het aan te raden goed voor jezelf te zorgen, door regelmatig rust te nemen en tijd te besteden aan je lief of je dierbaren. Dat is belangrijk.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met actieve planeet Mars aan je zijde, ben je een bezige bij deze week. Stilzitten is geen optie, je doet liever iets. Zolang je daarbij niet over je fysieke grenzen heen gaat, is dat geen probleem. Heb je behoefte om extra te bewegen of te sporten, geef daar dan gerust aan toe. Dat doet je nu super goed.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is essentieel dat je je grenzen deze week bewaakt, Leeuw. Niet alleen je fysieke grenzen, ook je financiële grens. Ga je ondoordacht of impulsief te werk, dan kunnen daar problemen door komen. Voorkom dit door vooral niet te snel te handelen. Sta wat vaker stil bij de dingen die je doet of wilt gaan doen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je voelt deze week een enorme behoefte om in actie te komen, Maagd. Dit kan met je job, een project of iets anders te maken hebben. Afwachten of geduld hebben is wat jou betreft geen optie meer. Hier boek je zeker positieve resultaten mee, zolang je niet gaat overdrijven. Dan kan dit een succesvolle week voor je worden.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Nog steeds word je gesteund door planeet Jupiter, Weegschaal. Dat zorgt over het algemeen voor een goede gezondheid en wanneer je ziek bent, juist voor een snel herstel. Ook voor je financiën is dit goed nieuws. Je hoeft je nu niet zo snel zorgen te maken, de kans is namelijk groot dat het vanzelf opgelost wordt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Planeten Mars en Jupiter maken je het niet bepaald gemakkelijk deze week. Je voelt weerstand, een gebrek aan energie of zelfs frustraties. Het is belangrijk dat je hier niet in blijft hangen, probeer het positief om te buigen. Ga buiten een frisse neus halen, deel je zorgen of verwen jezelf met iets tofs. Daarmee breng je jezelf weer in balans.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je komt op een prettige wijze de week door, Boogschutter. Je doet je ding en het kost je weinig moeite. De invloed van je eigen planeet Jupiter draagt daar absoluut aan bij. Het is goed voor je om fysiek in beweging te blijven. Maak dus ook deze week tijd vrij voor een lange wandeling, een fietstocht of andere buitenactiviteit.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt deze week duidelijke doelen voor ogen, Steenbok. Het mooie is, dat vurige planeet Mars je de nodige energie en daadkracht geeft, waardoor de kans zeer groot is, dat je bereikt wat je wenst. Denk dus goed na waar je je energie en tijd in wilt steken en dan gaat het zeker en vast lukken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Er gebeurt momenteel veel in je leven, Waterman en dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Je denkt er veel over na en het maakt je regelmatig somber. Weet dat je er niet alleen voor staat. Je lief of een goede vriend(in) staat voor je klaar, je hoeft het alleen maar te vragen. Dat maakt het minder zwaar.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je hebt de neiging om steeds meer te dagdromen, Vissen. Zeker nu er van alles in de wereld gebeurt, bescherm je jezelf door te verdwijnen in je eigen gedachten en fantasiewereld. Hoewel dit soms een goede oplossing is, gaat er ook veel aan je voorbij op deze manier. Weet wanneer je alert en aanwezig moet zijn.