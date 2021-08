“Je budget vraagt je aandacht, of je dat nu wilt of niet”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Wat je job en financiën betreft, staat je een prima week te wachten. Je zit in een positieve flow en je hebt geen reden je zorgen te maken. Het kan je wel aan fun en ontspanning ontbreken. Zorg deze week voor een goede balans, door inspanning en werk af te wisselen met toffe activiteiten en afspraken.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je kunt deze week voor de nodige uitdagingen komen te staan, Stier. Zeker als het om je job en je budget gaat. Planeet Saturnus ligt dwars en dan is het aan jou om je creativiteit aan te spreken en slimme oplossingen te bedenken. Gelukkig ontbreekt het je niet aan ideeën met planeet Uranus aan je zijde.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je job of studie staat deze week centraal, Tweelingen. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat je er zelf super veel zin in hebt. Je zet graag je tanden in een nieuwe uitdaging of project en laat het niet snel los. Hier boek je positieve resultaten mee en het zorgt voor de nodige voldoening.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De kans is groot dat je ergens tegenaan loopt deze week, Kreeft. Dat zit je niet lekker en je hebt in eerste instantie de neiging hier niets over te zeggen. Daar heb je alleen jezelf mee, zeker wanneer je het niet los kunt laten. Ga het gesprek met de persoon in kwestie aan en probeer het op te lossen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je budget vraagt je aandacht deze week, of je dat nu wilt of niet. Je krijgt met een onverwachte kostenpost te maken of je hebt niet veel meer te besteden. Dit kun je niet blijven negeren, je zult ernaar moeten kijken. Gelukkig zijn er mensen die je graag willen helpen, durf dat aan te nemen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Reken op verrassende gesprekken en ontwikkelingen deze week, Maagd. Dat is ook het geval wanneer je nu niet jarig bent. Planeten Mars en Uranus zorgen ervoor, dat de week allesbehalve voorspelbaar wordt en dat je hier en daar positief verrast wordt. Een nieuwe kans is eveneens mogelijk. Sta ervoor open en speel erop in wanneer iets je aanspreekt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je houdt het deze week graag gezellig en oppervlakkig, Weegschaal. Bij vrienden en thuis is dat prima, op je werk of op school kan dat issues opleveren. Zeker wanneer er dingen niet goed gaan of je andere ideeën hebt. Dan is het zaak dat je er iets over zegt, ook al is dat misschien super spannend.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er staan je pittige uitdagingen te wachten, Schorpioen. Vooral op je werk of op school loopt het een en ander totaal anders dan gepland. Er wordt een flexibele houding van je gevraagd en een snelle manier van schakelen. Toch is de kans groot dat je hier prima mee weet te dealen en er alsnog een succes van weet te maken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt vlotjes, zonder onverwachte problemen of obstakels. Dat stelt je in staat op positieve wijze je job of studie te doen. Daardoor blijft er tijd over voor jezelf, je vrienden en hobby’s en dat is top. Spreek af met vrienden of trek er op uit dit weekend, dan wordt dit een fijne week voor je.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Met planeten Uranus en Pluto aan je zijde, weet je deze week van aanpakken, Steenbok. Welke uitdagingen er ook op je pad komen, je gaat ze aan en met succes. Vergeet alleen niet af en toe te relaxen en tijd voor jezelf te nemen. Word je ergens voor uitgenodigd, aarzel dan niet om te gaan, het zal je goed doen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je hebt de neiging je in je job of studie vast te bijten deze week, Waterman. Hoewel je daar toffe en goede resultaten mee boekt, maak je het jezelf wel zwaarder dan nodig. Niet alles hoeft deze week gedaan te worden en je mag ook best wel eens een break nemen. Let daarop, voor je eigen bestwil.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De week verloopt naar wens, Vissen en daar kun je intens van genieten. Je hebt fijne gesprekken op je werk en met vrienden. Je haalt voldoening uit je job of studie en dat is prettig. Let wel op wanneer je iets serieus te doen hebt, blijf dan bij de les. Je dwaalt snel af met je gedachten.