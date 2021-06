“Je bent over veel dingen enthousiast en daar schuilt meteen gevaar in”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is aan te raden deze week over een aantal dingen goed na te denken, Ram. Zeker wanneer je issues hebt waar je al een tijdje mee worstelt. Wanneer je er voor weg blijft lopen, wordt het alleen maar vervelender. Ga het aan en los het op, je hebt hiervoor de juiste planeten aan je zijde.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een prima week voor je, Stier. Thuis is de sfeer goed en er staan toffe afspraken op de planning. Op je werk sta je voor boeiende uitdagingen waar je echt super veel zin in hebt en je barst van de ideeën en inspiratie. Je hoeft in ieder geval niet bang te zijn dat het saai of voorspelbaar wordt!

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Geef je health deze week extra aandacht, Tweelingen. Je energielevel is aan de lage kant, je werkt hard en daar mag verandering in komen. Neem geregeld tijd voor rust en ontspanning, breng meer fun terug in je leven. Dan voel je je snel weer een stuk beter en kom je terug in balans en dat is het belangrijkst.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Voor single Kreeften wordt het een heerlijke week! De kans op een spannende ontmoeting is groot en ga je daten, dan is de klik er meteen. Het kan daarna heel snel gaan tussen jullie. Heb je een vaste lief, dan hebben jullie mooie momenten met elkaar. De romantiek is terug van weggeweest, dat wordt dus genieten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Met planeet Mars in je teken, ben je super actief. Dat maakt dit een perfecte week om veel te bewegen of te sporten. Ook zorgt deze planeet ervoor dat je nog gemakkelijker de leiding en initiatieven neemt. Handig wanneer je iemand wilt versieren of een andere job wilt. Of plan spontaan iets tofs met je lief.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het kan je deze week aan inspiratie ontbreken en dat is vooral lastig wanneer je aan een project werkt of iets wilt organiseren. De ideeën willen maar niet komen. Stel het even uit als het kan of schakel hulp in. Dan kun je in ieder geval helpen bij de uitvoering van de plannen, dat is ook prima.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je relatie heeft deze week aandacht nodig, Weegschaal. Jullie zijn een beetje op elkaar uitgekeken of hebben vaak ruzie. Het een kan met het ander te maken hebben, daarom is het zaak dit positief om te turnen. Neem tijd voor een goed gesprek en zoek naar oplossingen om het weer spannend en gezellig te maken.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vooral je relatie brengt je deze week veel voldoening. Je hebt goede gesprekken met elkaar en jullie weten elkaar te motiveren en dat is superfijn. Het is een prima week om af te spreken met vrienden of collega’s, zover dat kan. Het is nu zeer goed voor je, om fysiek met anderen samen te zijn.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent over veel dingen enthousiast deze week en daar schuilt meteen een gevaar in. Je zegt overal ja op en je wilt aan alles meedoen, of je er nu tijd en energie voor hebt of niet. Probeer jezelf te temperen, anders ga je uitgeput je weekend tegemoet. Het is fijn wanneer je dan nog wat energie over hebt!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ook deze week heb je de wind weer in de rug, Steenbok. Zeker wat betreft je job of studie. Je planning helpt je door de week heen en het lukt je alles te doen wat je in gedachten had. Beloon jezelf in je vrije uren met iets dat je ontspant. Quality time met je lief of chillen met vrienden.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je mag iets minder serieus zijn, Waterman. Daar maak je de week zwaarder door dan nodig. Plan tijd in voor toffe activiteiten of afspraken met vrienden. Hierdoor krijg je weer positieve energie en kun je beter dealen met je dagelijkse werkzaamheden. Ook mag je deze week wat royaler zijn, geniet eens vaker van je geld.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Vooral het contact met andere mensen verloopt super prettig deze week, Vissen. Zorg dat je hier de tijd voor neemt en ervan geniet, dat heb je echt nodig. Het is verder goed om niet te veel thuis te zijn. Trek er lekker op uit of spreek af op een zonnig terras of bij iemand thuis.