Je batterijen opladen in een designhotel, met een Belgische topfilm of op een circusfestival: 5 tips voor een parel van een weekend

Tot rust komen betekent voor iedereen iets anders. Terwijl de ene zich graag terugtrekt met een inspirerend boek of rasechte kaskraker, verkiest de ander uitstapjes. Naar onze kust, een bruisende stad of een atypisch festival, bijvoorbeeld. 5 tips om alles uit je weekend te halen.

1. HASSELTSE HOTSPOT

Limburg heeft er een designpareltje bij. Het gerenoveerde Hashotel opende de deuren al in 2020, maar toen sloeg corona toe en werd het hotel met 49 kamers helaas niet ten volle benut. Nu is het helemaal up and running en een trekpleister in Hasselt. Een prachtbestemming op maat van de Stad van de Smaak, want alles gebeurt hier met de grootste verfijning. Bij het inchecken krijg je een glaasje wijn. De kamers baden in luxe, met veel licht, ruimte en hoogkwalitatieve materialen die smeken om aangeraakt te worden.

Textuur speelt een glansrol, van de tapijten tot de massiefhouten maatkasten. In sommige penthouses prijkt ook een vrijstaand luxebad, om helemaal te relaxen. Ontbijten doe je in het al even knap ingerichte restaurant Bra-Goût met een rijkelijk buffet, en eitjes en zoetigheden à la carte. Op zondag kan je er uitgebreid brunchen. Ook locals vinden er de weg voor een lunch of diner. Het is moeilijk kiezen uit de enorme kaart, maar begin met een pornstar martini en nacho’s, en proef zeker de filet pur van op de Robatagrill. De vriendelijkheid van de obers krijg je er zomaar bij.

Vanaf 120 euro per persoon per nacht - hashotel.be

2. INTERNATIONALE HIT

Met de roman Normale Mensen schreef de Ierse Sally Rooney een regelrechte hit die zelfs herwerkt is naar een controversiële topserie. Haar opvolger speelt zich ook af op het groene eiland. Vier jonge mensen vinden maar moeizaam hun weg in de liefde.

Prachtige wereld, waar ben je - Sally Rooney, 24,99 euro, Ambo Anthos Uitgevers

3. STOERE MATTEO

In afwachting van Zillion waarin hij gestalte zal geven aan pornokoning Dennis Black Magic, zijn we ook al heel blij met Matteo Simoni als motorracer in Rookie. Na een zwaar ongeval projecteert hij al zijn stukgelopen ambities op zijn neefje. Ook Veerle Baetens maakt haar opwachting als bezorgde moeder.

In de bioscoop.

4. CIRCUSFESTIVAL

Voor het betere kunst- en vliegwerk moet je in Mechelen zijn. Het beroemde Circus Ronaldo viert zijn vijftigste verjaardag en heeft zijn thuisbasis in de Dijlestad. Van 8 tot 17 oktober is er daarom een circusfestival met tal van optredens.

Meer info: cultuurcentrum.mechelen.be

5. STRANDJUTTER VOOR ÉÉN DAG

Het liefst verzamelen wij schelpjes op het strand, maar soms is het helaas ook broodnodig om allerlei troep op te rapen. Deze zondag, 12 september, pikken zeilers, surfers en hun vrienden opnieuw zwerfvuil op aan de kustlijn van België en Nederland. En iedereen kan meedoen. Zo heeft ook sterrenchef Filip Claeys zich al geëngageerd. Allen naar zee!

Meer info: enecocleanbeachcup.be