Italiaanse tiener laat op TikTok zien hoe het écht is om in een gigantisch kasteel te wonen

Altijd al willen weten hoe het is om in een groot kasteel te wonen? Voor Ludovica Sannazzaro (19) is het dagdagelijkse realiteit. Omdat dat voor de meeste stervelingen niet het geval is, geeft de Italiaanse ons op TikTok een kijkje achter de schermen. Spoiler: wonen in een middeleeuws huis met 45 verschillende kamers is lang niet zo glamoureus als je zou verwachten.

De familie van de 19-jarige Ludovica Sannazzaro, op TikTok bekend als @thecastlediary, woont al 28 generaties lang in Castello Sannazzaro. Het gigantische kasteel is gelegen in het Italiaanse Monferrato en beschikt over vijfenveertig kamers waarvan vijftien slaapkamers. De vader van Ludovica erfde het kasteel in 1986, maar het gezin trok er pas in 2006 in om er een bed and breakfast te openen.

Disneyprinses achterna

“Toen ik jonger was en naar Disneyfilms met prinsessen keek, kon ik hen nadoen als ze door het kasteel renden of dansten in de balzaal,” vertelt Ludovica aan het magazine Insider. “In het begin besefte ik niet eens op wat voor een plek ik eigenlijk woon. Ik ben hier opgevoed en opgegroeid, dus soms vergeet ik hoe geweldig dit is, omdat het gewoon mijn huis is.”

Geweldig, maar soms evengoed lekker alledaags. In onderstaande video’s zien we bijvoorbeeld hoe de familie Sannazzaro samen Pasen vierde. Nee, er kwamen geen butlers of baljurken aan te pas. Deze tiener eindigt haar dagen evengoed met een Netflix-marathon (al zijn wel benieuwd hoe het is om er een horrorfilm te kijken). En ook een gewone lunch in het kasteel is niet helemaal wat je ervan zou verwachten.

(Lees verder onder de video.)

@thecastlediary What should I do next? ##castle ##italia ##foryou ##family ##old ♬ Originalton - Christopher

Wanneer vrienden langskomen, ziet dat er zo uit.

(Lees verder onder de video.)

@thecastlediary 👯‍♀️ ##castle ##italia ##foryou ♬ Wake Me Up - 2CELLOS

Liever geen luie prinses

Allemaal goed en wel, maar toch zijn er ook enkele nadelen aan in zo’n groot kasteel wonen, geeft Ludovica in deze video met bijna negen miljoen views toe. Zo werkt de wifi blijkbaar bijna nooit, is het er altijd ijzig koud, duurt het eeuwen om de woning te poetsen en moet je een heuse marathon lopen om iets te gaan halen.

Prinses of niet, ook pakketjes ontvangen in een kasteel is geen pretje. In onderstaande video zien we Ludovica rustig van haar ontbijt genieten wanneer de bel plots gaat. Ze haast zich zo snel ze kan door haar gigantische woning, om de postbode op het nippertje te missen.

@thecastlediary And I never get my packages🎁📦 ##castle ##italia ##foryou ♬ love - 🎥

Meer info over het kasteel van Ludovica’s familie vind je hier.

