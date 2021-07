Investeerders zijn in de ban van slow cabins: het bedrijf haalt op één dag tijd een recordbedrag op

Steeds meer mensen vinden heil in ‘silent vlogs’, een snelgroei­end genre op YouTube. Fan: “De video’s gaan niet zomaar over handwerk of eten ma­ken”

11 juni In de video’s van ‘silent vloggers’ is het stil. Er wordt niet gepraat en je krijgt het gezicht van de vlogger vaak niet eens te zien. Wat je wel ziet, is de uitvoering van doorsnee huishoudelijke activiteiten zoals koken, tuinieren of de was doen. Alledaags of niet, ‘silent vlogs’ halen miljoenen views. Voor vele kijkers zijn de video’s namelijk als therapie: niet om de sleur van het dagelijkse leven te ontlopen, maar juist om hem te omarmen. “De video’s gaan niet zomaar over eten maken of handwerk. Voor mij hebben ze een diepere betekenis”, aldus fan Morgana Cappellari (30).