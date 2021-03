INTERVIEW. Zita Wauters over haar jaar in lockdown: “Zodra het mag, wil ik een hele nacht dansen tot ik niet meer kan”

“Hallo! Klaar om deze ‘hippe’ buurt te verkennen?”, roept Zita Wauters ons lachend toe, ergens in het Oost-Vlaamse groen. Het is een druilerige dag en er staat een fikse wind, maar we gaan voor een interview on the go in de rustige wijk waar haar papa woont. “Ik beslis tegenwoordig zelf, samen met mijn manager, over interviews. Ik vind het fijn dat ik die vrijheid krijg van mijn ouders”, klinkt het.