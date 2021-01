Inspiratie op? Met deze 7 tips zorg je toch voor een sprankelend weekend

Weekend in coronatijden, dat is... sporten, series bingen en een tentoonstelling meepikken. En dat is ook precies waar deze zeven tips voor dit weekend je toe willen inspireren. Een yogasessie voor de boeg of wil je eens iets anders dan Bridgerton op tv? Read on, baby.

1. Topdesigner maakt keramiek

Volledig scherm © rr

Hij is wereldwijd bekend als een van de illustere Antwerpse Zes en is ook de wederhelft van Walter Van Beirendonck. Maar naast ontwerper is Dirk Van Saene ook bezig met kunst. Enkele van zijn schetsen en keramieken sculpturen stelt hij nu tentoon in Antwerpen. Al zijn stof en textiel nooit ver weg, als transparante omhulsels die zijn creaties een poëtisch randje geven. Noem ze trouwens niet zomaar beelden. Van Saene ziet ze als personages met elk hun eigen karakter. Stories of hope and despair is een aanrader voor wie graag deze Belgische modeklepper van een andere kant wil leren kennen.

tot 20 februari sofievandevelde.be

2. Krijg de pest

Volledig scherm © rr

Bejubeld in Spanje: de serie La Peste, over een uitbraak van de builenplaag in het Sevilla van de zestiende eeuw. Bloedmooi en akelig actueel. Nu op Streamz.

3. Winterwandeling part 3140

Volledig scherm © rr

Fotogenieke rijmplekken of niet, uitwaaien in de duinen doet altijd deugd in het weekend.

4. Feministe Saskia De Coster

Volledig scherm © Johan Jacobs

De schrijfster is de ongelijkheid tussen de seksen beu en wil een vrouwenorde oprichten. In De sekte van Saskia gaat ze samen met haar solidaire zusters online de dialoog aan.

5. Yoga met kurk

Volledig scherm © rr

Het Belgische label Captain Cork maakt accessoires van Portugese kurk. Nu gaan ze een stapje verder en pakken ze uit met een yogacollectie uit hetzelfde duurzame vegan materiaal. Van meditatieballen tot matjes en kussens. Perfect om je er in lotushouding op te ploffen!

Kussens € 89 per stuk captaincork.be

6. Grijs draaien

Volledig scherm © rr

Met zijn mineraalgrijze look past hij helemaal in de kleurtrend van 2021. De nieuwe versie van de Belgische e-bike Cowboy is niet alleen een beauty, het is ook een droom om mee te rijden, in elk seizoen.

Coronoproof logeren

Volledig scherm © rr

Geen fysieke receptie, wel self check-in en een virtuele butler die altijd klaarstaat. Coronaproof logeren ten top in The Librarian in Gent.

Vanaf € 65 per nacht. heirloom.be