Ine en Maarten bouwden hun houten vakantiehuisje helemaal zelf: "Niet groot of luxueus, wel onbetaalbaar”

Het is er niet groot en ook niet luxueus, maar toch is het houten vakantiehuisje van Ine en Maarten onbetaalbaar. Dicht bij alles en tegelijk heel afgelegen, aan de rand van een Haspengouws bos met een weids uitzicht op de velden. Het is een knus coconnetje met een warm interieur waar de dagelijkse drukte ver te zoeken is. “Er is geen wifi, geen televisie en op een wandeling na valt er weinig te beleven. Ons leven vertraagt hier vanzelf en dat is heerlijk.”

Ine Cams (40) en Maarten Loenders (42) hebben een dochtertje Liv (5) en een tweede kindje dat onderweg is. Zij werkte jaren als setdresser in de film- en tv-wereld, hij als decorbouwer. Met hun bedrijf Bat-à-Clan combineren ze die jobs met het maken van gevelbekledingen en gebouwen in houtskelet. Ze wonen in Hasselt, hun vakantiewoning ligt in Hoeselt.

Op eigen houtje

Eigenlijk wilden ze een tweede verblijf in de Ardennen of zelfs in Frankrijk. Maar uiteindelijk vonden Ine en Maarten een buitenverblijf op amper 20 minuten van hun huis in Hasselt. “Het zoekertje voor deze bouwgrond in een recreatiepark trok meteen mijn aandacht”, vertelt Ine. “Ik kende de streek en de prachtige glooiende landschappen van Haspengouw, omdat ik hier een jaar lang vertoefde voor de opnames van de tv-reeks Katarakt. Toen we een kijkje kwamen nemen, bleek het hier nog mooier dan ik me had voorgesteld. Het perceel lag niet middenin het recreatiepark tussen andere chalets, maar op het einde van een bos dat nooit verkaveld was. We waren meteen verkocht.”

Volledig scherm Achter de wand met houten latten zitten kasten verborgen en zelfs een deur naar een van de twee slaapkamers. © Sandra Mermans

Maar voor ze echt van dit prachtige plekje konden genieten, ging er een pak meer tijd overheen. Ze bouwden hun vakantiewoning helemaal zelf. “Ik ben handig, maar Maarten is echt extreem handig. We hadden best al veel ervaring opgedaan tijdens de bouw van onze woning in Hasselt en dankzij het decorbouwen leerden we ook om creatief te zijn. Dat kwam goed uit, want we liggen hier zo afgelegen dat je niet zomaar eventjes met een vrachtwagen vol beton of een kraan tot op de werf geraakte.”

Quote Sinds we ons boshuisje hebben, voelen we ons veel meer verbonden met de natuur. De seizoenen beleven we veel intenser Ine Cams en Maarten Loenders

Ine en Maarten beslisten deels daarom om hun huisje helemaal in hout op te trekken, want dat materiaal is licht en makkelijk te verwerken. Typisch voor een chalet ook, al is dit allesbehalve een klassieke chalet door de moderne architectuur en de grote ramen die bepalend zijn voor de beleving. “Architecte Eva richtte ze naar de zon en naar het landschap. In de ene slaapkamer voelen we de geborgenheid van het bos, in de andere en in de leefruimte hebben we een open zicht op de velden. Die combinatie maakt het voor ons nog specialer.”

Volledig scherm Omdat het terras op palen staat, genieten Ine en Maarten van een beter zicht op de omgeving. © Sandra Mermans

“Sinds we ons boshuisje hebben, voelen we ons veel meer verbonden met de natuur. Voordien merkten we op een dag toevallig op dat de bomen in het groen stonden. Hier zien we van elke soort wanneer ze knoppen krijgen en dan weten we dat de lente eraan komt. We beleven de seizoenen intenser. Dat komt ook omdat we niks aan ons hoofd hebben. Er is geen wifi, geen televisie en op een wandeling na valt er weinig te beleven. Ons leven vertraagt hier vanzelf en dat is heerlijk.”

Volledig scherm © Sandra Mermans

Weg in een wip

Ine en Maarten vonden het belangrijk om het bos zo intact mogelijk te houden. Er sneuvelden amper bomen, het huis staat op palen en voor het pad naar de woning gebruikten ze geen stapstenen, maar dun gezaagde stukken boomstam. “Mochten we alles weghalen, dan duurt het amper een paar dagen voor je niet meer ziet dat hier ooit een huis stond.” De buitenmuren zijn bekleed met zwart geoliede planken, geïnspireerd op een dure Japanse techniek waarbij hout wordt verkoold. Van zodra het weer het toelaat, geniet het gezin vanop het terras van de natuur.

Hart voor hout

Volledig scherm © Sandra Mermans

Het keukenaanrecht bestaat uit een spotgoedkope mdf-plaat waarop een waterdichte bepleistering is aangebracht (mortex). Het materiaal wordt herhaald op de vloer en de bank aan het raam in de eethoek. Het ziet er een beetje uit als beton, maar komt warmer over. Ook het notenhout van de keuken en dennenhout tegen de wand en het plafond maken het interieur gezellig. Het zwarte metaal van de vloer tot aan het plafond is niet alleen decoratief, maar vormt grepen voor kastdeuren en de doorgang naar een van de slaapkamers.

Kachel als kijkstuk

Volledig scherm © Sandra Mermans

Wie in het bos woont, moet zich verwarmen met hout. De kachel staat niet op de grond, maar op een meubel dat Maarten laste, net zoals de wandrekjes. Het toestel lijkt een beetje op een tv, met het vlammenspel als kijkstuk.

Ideetje uit de decorbouw

Volledig scherm © Sandra Mermans

De wanden zijn afgewerkt met geschilderde multiplex en platen die bekleed zijn met stof. “Dat zie je veel in de standen- en decorbouw. Het is een goedkope aankleding, je kan het makkelijk snel zelf doen en het levert een origineel resultaat op.”

Het vakantiehuisje van Ine en Maarten staat in een stuk bos van een hectare. Je kan er ook logeren (meer info hier). De architect van het huisje is Eva Gheysen.

