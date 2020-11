In deze Amerikaanse bakkerij voorspellen ze al 3 keer op rij wie de verkiezingen wint ... met hun koekjes

Heel Amerika – en de rest van de wereld – houdt de adem in terwijl de stemmen voor de presidentsverkiezingen geteld worden. Maar in een bakkerij in Penssylvania geloven ze de uitslag al te kennen. Al sinds 2008 staat Lochel's bekend om hun ‘politieke koekjes’: eentje rood en eentje blauw, eentje voor elke presidentskandidaat. En al sinds 2008 kunnen ze er aan de hand van welk koekje het best verkoopt de winnaar voorspellen. Wie dit jaar wint? Dat weten ze bij Lochel’s nu al.

Uitbaters Kathleen en Rob hebben er een paar hectische weken op zitten, vertelt het koppel aan Fox News. Het was hun drukste jaar ooit, een teken dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen niemand koud lieten. Hun Lochel’s Bakery opende in 1984 in Hatboro, Pennsylvania en staat onder andere bekend om haar indrukwekkende huwelijksstaarten. Maar wanneer er een nieuwe president wordt verkozen, komt Lochel's om een heel andere reden in het nieuws: hun ‘politieke koekjes’ voorspelden al drie keer correct de uitkomst van de verkiezingen.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

De Amerikaanse Vogue ging bij Lochel’s langs op 2 november, de dag voor Election Day. De Trump-koekjes zijn er op dat moment al uitverkocht. Jammer voor de lange rij hongerigen die voor de deur al sinds 6 uur ’s ochtends staan aan te schuiven.

De ‘battleground state’

Het idee voor de politieke koekjes bedacht Lochel’s in 2008. Dat jaar prijkte op het blauwe koekje ‘Obama’, op het rode koekje ‘McCain’. Het Obama-koekje vloog de deur uit en kijk: hij won ook echt de verkiezingen. In 2012 doet Lochel’s de stunt nog eens over en zelfs in 2016, toen Hillary Clinton volgens de polls zou winnen, voorspelden de Lochel’s-koekjes opnieuw correct dat Trump de Oval Office zou mogen claimen.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Heeft de bakkerij al drie keer geluk gehad of heeft Lochel’s echt een geniale manier gevonden om het stemgedrag van de Amerikanen te voorspellen? Nou, misschien zit de Amerikaanse liefde voor zoetigheden er voor iets tussen. En volgens Vogue kan ook de ligging van Lochel’s een verklaring zijn voor de speciale gave. Pennsylvania staat bekend als een belangrijke ‘battleground state’: al sinds 2008 kan de kandidaat die in die staat wint, zichzelf uiteindelijk ook president noemen.

Eerlijker in een rij voor koekjes

Maar in de rij voor de bakkerij staan niet alleen lokale inwoners, ontdekt Vogue. Amerikanen reizen vanuit alle windrichtingen naar Lochel’s om er hun politieke voorkeur in de vorm van een suikerig koekje te kunnen verorberen. Velen komen uit de naburige staten New Jersey, Virginia en Delaware, maar ook vanuit de rest van het land krijgt Lochel's bestellingen binnen.

Dit jaar zijn – verrassend genoeg? – de Trump-koekjes populair. Terwijl veel polls Biden aanduiden als winnaar, ontdekt Vogue in de rij voor Lochel's waarom de resultaten toch helemaal anders zouden kunnen uitdraaien. Megan (32) komt net zoals de meesten voor een Trump-koekje. Ze noemt zichzelf de ‘stille meerderheid’. “Als ik op sociale media zou bekennen dat ik op Trump stem, zou ik vrienden verliezen.” Voor moeder-dochterduo Laurie (53) en Zoe (18), uit New Jersey, geldt hetzelfde. “Op school kan ik er niet over praten, want iedereen is het oneens met me”, zegt Zoe.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

“Durven vrouwen uit de Amerikaanse suburbs eerlijker te zijn over hun politieke voorkeuren in een rij voor koekjes dan op sociale media of in de polls?”, vraagt de Vogue-journaliste zich af. Anderzijds, dat Trump-stemmers zo talrijk een politiek koekje kopen, kan ook te verklaren zijn door het feit dat Eric Trump, de zoon van Donald, midden oktober nog een bezoek bracht aan de bakkerij. En een Biden-fan legt al lachend nog een mogelijke verklaring bloot. “We zijn er wel! Maar sommige van ons volgen een keto-dieet. Ik zou nu ook geen koekjes mogen eten. Maar om Biden te steunen, negeer ik mijn dieet wel even.”

Als we Lochel's mogen geloven, wint Trump in elk geval de verkiezingen. Bij de finale telling bleek de bakkerij 5.750 koekjes voor Biden en 31.804 koekjes voor Trump verkocht te hebben. Eens de officiële resultaten bekend zijn, maakt Lochel’s nog een ‘feestkoekje’, met de naam van de winnaar. En daarna is het in Pennsylvania weer wachten tot 2024 voor de volgende met glazuur bedekte verkiezingsbattle.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.