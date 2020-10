In de leer bij Anna Wintour, Gordon Ramsay of Ru-Paul: via dit online platform krijg je lessen van bekende mensen

In de strijd met corona zijn er strengere maatregelen ingevoerd. Het resultaat: we zitten weer vaker in ons kot. Die tijd kunnen we maar beter op een leuke manier invullen. Met MasterClass, bijvoorbeeld. Via dit online platform kan je in de leer gaan bij de crème de la crème. Een tennisles bij Serena Williams? Check. Leren koken bij Gordon Ramsay? Check. Fashion queen Anna Wintour die je de kneepjes van het vak leert? Triple check!

MasterClass is een Amerikaanse catalogus met online lessen. Wat er zo bijzonder aan is? Er wordt niet zomaar samengewerkt met een of andere leerkracht. Nee, het zijn beroemde gezichten en bekende vakmensen die hun geheimen toevertrouwen aan hun online leerlingen.

Daarnaast is het aanbod enorm. Je kan leren tuinieren, balletdansen, koken, pokeren, ... Dan Brown, de auteur van onder meer The Da Vinci Code, legt uit hoe je thrillers kunt schrijven. Natalie Portman onthult alle tips en tricks die zij gebruikt tijdens het acteren. Serena Williams leert je tennissen als een professional. Ru-Paul vertelt hoe je je authentieke zelf kunt zijn. Christina Aguilera geeft zangles. Anna Wintour, de hoofdredactrice van Vogue, geeft een lesje leiderschap. En ga zo maar voort. Extra leuk is dat al die bekende gezichten recht in de lens staren, waardoor het lijkt alsof ze in je ogen kijken en je trakteren op een privé-uitleg.

(Lees verder onder de foto.)

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Nieuwe stap

“Beroemdheden die over hun succes vertellen, kennen we al heel lang”, vertelde Gaston Franssen, assistent-professor literaire cultuur verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, eerder aan het AD. “Wat nieuw is: MasterClass biedt een hele cluster aan beroemdheden, een zeer geconcentreerde, hypersuccesvolle groep. En het is volledig online, de reclame verloopt via social media. Dus het is wel degelijk een nieuwe stap in celebrity-cursussen.”

MasterClass kost 16,67 euro per maand. Meer info vind je op de website.