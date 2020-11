Huis vol onzichtbaar vuil: “Een gewoon zeepsopje is meer dan genoeg om hygiënisch schoon te maken”

‘Hormonen­prof’ waarschuwt voor te veel cortisol bij zorgperso­neel: “Beperk corona­nieuws tot 10 minuten”

8:56 Bij veel verpleeg- en zorgkundigen is het vat met superkrachten stilaan af. “In de eerste coronagolf bleven we gaan op adrenaline, nu in de tweede golf is die op”, vertellen ze unisono. Maar hoe kan adrenaline verdwijnen, net nu corona de stress in onze ziekenhuizen opnieuw komt oppoken? Er is een ander nog belangrijker stresshormoon in het spel, zegt ‘hormonenprofessor’ Guy T’Sjoen: cortisol. Hij legt uit welke impact dat heeft op onze gezondheid. “Zeker zorgverleners geven hun vrije tijd nu beter aan iets anders dan aan het virus.”