Huh? Blijkbaar spelen we UNO met z’n allen al die tijd verkeerd

Natuurlijk speelde ook jij ooit al eens UNO. En natuurlijk kreeg je toen te maken met de belangrijke ‘+2'- of ‘+4'-kaarten. Als de speler voor jou zo'n kaart legde, nam je twee of vier kaarten bij. Tenzij je zelf ook zo'n kaart had: dan kon je jouw ‘+2'- of ‘+4'-kaart spelen en zo de actie – plus de te nemen kaarten – doorschuiven naar de volgende speler. Met eventueel een ongelooflijk enerverende kettingreactie tot gevolg, als de volgende speler(s) ook zo'n kaart had. Het was in elk geval de leukste manier om je tegenspelers een poepje laten ruiken.