Houdt je kat stress of zelfs een depressie over aan de pandemie? Dierenarts Joshua Dutré: “Je verstoort de routine van je kat als je altijd thuis bent”

Telewerken, online meetings en veel vaker thuis zijn met de kinderen: de afgelopen maanden moesten we ons flink aanpassen. En dat geldt ook voor katten, want hun baasjes zaten plots de hele tijd thuis. Leuk, zou je denken. Nou, sommige katten zouden het niet met je eens zijn.

Dat blijkt nu uit een studie van de James Cook University in Australië, die het gedrag van 400 huisdieren tijdens de lockdown observeerden. “Ongeveer 50 procent van de kattenbezitters meldde dat hun katten zich anders dan gewoonlijk gedroegen”, vertelt hoofdonderzoeker dokter Jessica Oliva. Een groot verschil met hondenbezitters, want die gaven aan dat hun honden blij waren dat ze de hele tijd thuis waren. Hoe komt dat? Dierenarts Joshua Dutré licht toe.

Nood aan routine

“Een kat is een gewoontedier”, legt de dierenarts uit. “En als zijn baasje plots de hele dag thuis zit, is zijn routine volledig verstoord. Het beestje moet bijvoorbeeld op een ander uur opstaan of krijgt op een ander tijdstip eten. En dat kan stress geven, vooral bij katten die sowieso al wat angstiger of schuwer zijn.”

Een kat heeft dus nood aan routine. “Veel meer dan een hond”, vertelt Dutré. Een hond is veel meer een gezelschapsdier, waardoor hij de aanwezigheid van zijn baasje kan waarderen. Terwijl een kat vaak even nood heeft aan ruimte. Daarin zit ’m dus het grote verschil. “Maar ook een hond heeft uiteraard rust nodig”, gaat Dutré verder. “Als er plots de hele dag kinderen rondlopen en je gaat niet één maar drie keer wandelen, dan kan een hond ook oververmoeid raken.”

Zijn katten dan zulke eenzaten? “Niet allemaal”, zegt Dutré. “We mogen niet alle katten over dezelfde kam scheren, want sommige katten zullen het net leuk vinden als hun baasje de hele dag thuis is.” Daarbij is het karakter van een kat heel bepalend, vertelt Dutré. “Elk dier heeft zijn eigen karakter. Er bestaat niet zoiets als dé kat, want het karakter en de ervaringen van je huisdier bepalen hoe die zal reageren op bepaalde prikkels.”

Mentale en fysieke problemen

Maar als een kat meer stress heeft, kan het dier zelfs gezondheidsproblemen ontwikkelen, waarschuwt Dutré. “Tijdens de pandemie zagen we nog meer dan anders katten met blaasproblemen en ontstekingen zonder aanwijsbare oorzaak. En we weten dat katten zulke problemen kunnen krijgen van stress. Zeker stressgevoelige katten zijn er vatbaar voor.”

Niet alleen een pandemie, maar ook andere veranderingen kunnen aan de basis liggen van zulke onderliggende problemen bij katten. Denk bijvoorbeeld aan verhuizen of verbouwen, of als er een kindje op komst is. Ook dat brengt een hoop stress met zich mee voor de dieren.

Fysieke problemen, mentale stress en angst: het zijn symptomen die wel heel erg lijken op een depressie, beweren sommige kattenbaasjes online. “Mijn dierenarts zei me dat ze meer katten met depressies moet behandelen nu”, tweet een zekere Joanna. “Niet grappig natuurlijk, maar dat is zo typisch katten.”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“Een depressie is wel een heel zwaar woord”, nuanceert Dutré. “Bij mensen is dat de combinatie van mentale en fysieke symptomen. Bij een kat gaat het meestal over stress en angst als gevolg van een nieuwe routine of omgeving. Maar ja, een dier dat zich anders gedraagt, en zeker een kat, voelt zich inderdaad niet goed, of dat zich nu mentaal of fysiek manifesteert. Die twee hangen heel nauw met elkaar samen.”

Optimale omgeving creëren

Komt het dan weer goed met je viervoeter nu we terug naar het werk mogen, horen we je denken? “Ja, want dan valt je kat weer in zijn oude routine”, stelt Dutré ons gerust. “Maar dat neemt niet weg dat het niet slecht is om zijn gedrag en omgeving toch eens onder de loep te nemen. Je kan bijvoorbeeld zijn omgeving wat tweaken om het hem optimaal naar zijn zin te maken. Denk aan meer schuilplekjes, kattenbakken of eet- en drinklocaties in huis. Ik merk namelijk dat baasjes vaak onderschatten hoeveel nood een kat heeft aan ruimte om zijn ding te doen. Zelfs zulke kleine aanpassingen kan de omgeving voor je kat al een pak aangenamer maken.”

Lees ook: