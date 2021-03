"Hou je budget extra in de gaten": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit wordt een prettige week voor je, Ram. Zeker op het gebied van de liefde. Heb je een vaste lief, dan kan het er soms gepassioneerd aan toe gaan tussen jullie. Ben je nog single, dan zal het je aan (online) aandacht niet ontbreken. De kans is groot dat je de mannen voor het uitkiezen hebt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je job bezorgt je deze week de nodige zorgen, Stier. Hoezeer jij je best ook doet, het lijkt maar niet beter te worden. De kans is groot, dat dit niet aan jou ligt, dat is belangrijk om te beseffen. Je bent nu eenmaal niet verantwoordelijk voor wat anderen doen, dus probeer dat in ieder geval los te laten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week in een lekkere flow, Tweelingen. Met planeten Mars, Venus en Saturnus aan je zijde, kost het je geen enkele moeite je job of studie te doen of tijd te maken voor je lief, vrienden of familie. Let alleen op dat je niet teveel doet, anders ben je in no time uitgeput en dat zou jammer zijn.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je budget is deze week helaas weer een aandachtspunt, Kreeft. Misschien heb je zin om tijdens het Paasweekend extra uit te pakken, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je daar het geld voor hebt. Is dat niet het geval, ben dan creatief. Ook met minder kosten, kun je het super gezellig en aangenaam maken en jij zeker!

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kunt het deze week moeilijk hebben met je job of verantwoordelijkheden die op je schouders rusten. Zelf ontbreekt het je dan aan motivatie en energie, waardoor je het niet meer op kunt brengen om iets te doen. Bewaak je grenzen en schakel hulp in. Zet je trots opzij en trek niet alles naar je toe, dat verlicht meteen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je staat nog steeds onder invloed van grillige planeet Uranus, wat je onrustig en chaotisch maakt. Je kunt deze week snel afgeleid zijn of het valt je zwaar om je te focussen. Het is belangrijk dat je in balans blijft. Plan tijd voor rust of kleine momenten van ontspanning. Zorg dat je jezelf niet overbelast, dan gaat het snel beter.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Op relatievlak zijn er helaas wat issues te verwachten, Weegschaal. Je bent het niet met elkaar eens en dat zorgt voor een gespannen sfeer. Het kan ook met geld te maken hebben en dat is niet snel opgelost. Alleen een goed gesprek met elkaar helpt en ben daarbij open en eerlijk. Dan kan er een oplossing komen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er staat je een uitdagende week te wachten, Schorpioen. Vooral op je werk loop je tegen dingen aan, die niet zomaar op te lossen zijn. Gelukkig geef je niet snel op en zet je door, totdat het gelukt is. Let dan wel op dat je niet over je grenzen heengaat, want daarin schuilt het gevaar. Weet wanneer je moet stoppen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt lekker voor je, zowel qua werk als thuis. Je zit zelf goed in je vel en dat bepaalt positief de sfeer. Met planeet Venus aan je zijde, voel je misschien de behoefte om iets aan je look te doen en te veranderen of lekkere gerechten te bereiden en daar is het een prima week voor.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het is goed om deze week je budget extra in de gaten te houden, Steenbok. De kans dat je te maken krijgt met onverwachte kosten, is helaas aanwezig. Het kan zijn dat jij en je lief het op dit vlak niet eens zijn. Het is dan goed om er eens samen voor te gaan zitten en duidelijke afspraken te maken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Vooral het (online) contact met vrienden, familie en collega’s verloopt prettig en daar hou je ook ontzettend van. Je kunt wel moeite hebben met de dagelijkse sleur en routine. Ben je het echt beu, zorg dan voor een leuke afleiding. Eet een keer iets anders bij de lunch of bel eens iemand die je lang niet gesproken hebt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Gesprekken en ontmoetingen kunnen deze week verrassend verlopen, Vissen. Je hoort bijzonder nieuws of iets krijgt een onverwachte wending. Schrik er niet van, stel je er juist op in. Dan kun je positief verrast worden en er zelfs toffe nieuwe inzichten en inspiratie uit halen. Voel je je onrustig, zorg dan voor fysieke bezigheden, zoals wandelen of sporten.