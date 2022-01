“Hou je budget extra in de gaten”: jouw horoscoop voor deze week

NINA Van kerstkaart­jes schrijven tot genieten aan de kerstboom met Carrie Bradshaw: zo beleef jij een gezellig weekend

Ooh, wat zijn die dagen in aanloop naar Kerstmis toch gezellig. Ook dit weekend kan je je weer helemaal onderdompelen in een cosy kerstsfeertje. Maak even tijd vrij voor je wenskaartjes te schrijven, geniet bij de kerstboom van And Just Like That ... (het langverwachte vervolg van de iconische serie Sex and the City) of ontdek de leukste winter wonderlanden in Vlaanderen. Fijn weekend!

11 december