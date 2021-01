Hoop je op een beter 2021? Draag rood ondergoed voor meer passie, breek servies op straat voor meer geluk

Cyanotypie is het nieuwe tie-dye: zo maak je je eigen blauwdruk­kunst

20 december Nu we voortdurend thuis zijn, slaat iedereen aan het experimenteren, van het bakken van bananenbrood tot het breien van truien. Blauwdrukkunst maken lijkt the next big thing, want de hashtag cyanotype is de laatste weken bezig aan een serieuze opmars op Instagram. Cyanotypie is een fotografisch proces met erg coole kunstwerkjes als resultaat. Wij tonen je in enkele stappen hoe je thuis zelf aan de slag kan gaan. Het enige wat je nodig hebt is een cyanotype kit en wat zonlicht. Ideaal voor tijdens de kerstvakantie.