Hoe meer vrouwen op de werkvloer, hoe minder waardevol we de job vinden. Studie wijst op genderstereotypen in STEM-sectoren

Het aantal vrouwen in STEM-richtingen en -sectoren neemt - traag maar gestaag - toe. Met andere woorden: de wereld van de wetenschap, technologie, techniek en wiskunde is geen mannenbastion meer. Maar daarmee zijn de seksuele stereotypen jammer genoeg nog niet weggewerkt, blijkt uit een recente Amerikaanse studie. Hoe meer vrouwen actief in het veld, hoe groter de kans dat de discipline als ‘zachte wetenschap’ gelabeld wordt.

“Gendervooroordelen beïnvloeden mee of we wetenschappelijke disciplines ‘zachte wetenschap’ of ‘harde wetenschap’ noemen.” In een bijdrage op het Britse wetenschappelijke platform The Conversation valt assistent-professor psychologie Alysson Light meteen met de deur in huis. Samen met haar collega’s deed ze onderzoek naar de genderrepresentatie in STEM-disciplines. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics. Het omvat alle technologische, technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige opleidingen en sectoren.

Minder betrouwbaar

In een reeks experimenten schotelden de Amerikaanse onderzoekers deelnemers info voor over de vertegenwoordiging van vrouwen in vakgebieden als scheikunde, sociologie en biomedische wetenschappen. Vervolgens vroegen ze hen om deze disciplines te categoriseren als ‘zachte wetenschap’ of ‘harde wetenschap’. De term ‘zachte wetenschap’ wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar takken van wetenschappelijk onderzoek die meer vertrouwen op vermoedens en kwalitatieve analyse dan op de strikte naleving van de wetenschappelijke methode. In de harde wetenschap staan dan weer experimenten centraal, die zorgvuldig gecontroleerd en gereproduceerd worden.

“In alle onderzoeken was de kans groter dat deelnemers een discipline als een ‘zachte wetenschap’ omschrijven als ze ervan overtuigd waren geraakt dat er verhoudingsgewijs meer vrouwen in het veld werkten”, vertelt Light. “Bovendien leidde het label ‘zachte wetenschap’ ertoe dat mensen deze velden devalueerden - ze werden beschreven als minder grondig, minder betrouwbaar en minder geschikt voor publieke onderzoeksfinanciering."

Lagere verloning

Stereotypen over vrouwen in de wetenschaps-, wiskunde-, techniek- en ingenieurswereld blijven dus bestaan. “Deze stereotypen kunnen ertoe leiden dat de velden waarin deze vrouwen werken als minderwaardig worden gezien. Zo kunnen zelfs jobs in de wetenschap en wiskunde banen met een roze kraag worden, oftewel jobs die vooral vrouwen uitoefenen en die gepaard gaan met een slechte verloning”, zegt Alysson Smith.

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat dergelijke stereotypen minder heersten bij mensen die een wetenschapsrichting hadden gevolgd met veel vrouwelijke studenten, zoals biologische wetenschappen. In meer technische richtingen waren die gendervooroordelen sterker, vermeldt Smith. “Maar onze studies sluiten aan bij de eerdere onderzoeken die suggereren dat de toegenomen participatie van vrouwen in een bepaald werkveld ervoor zorgt dat we die sector als minderwaardig gaan beschouwen.”

“Wanneer vrouwen meer dan 25 procent van de afgestudeerde studenten in een discipline uitmaken, raken mannen – en in mindere mate vrouwen – minder geïnteresseerd in die richting, en dalen de salarissen vaak. Andere studies hebben aangetoond dat dezelfde baan een lager salaris verdient wanneer deze in een ‘vrouwelijk veld’ wordt geplaatst dan wanneer deze wordt vermeld in een ‘mannelijk veld’.”

Meer informatie over het onderzoek lees je hier.

