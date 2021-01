Hoe meer planten in je huis, hoe minder angst en stress je ervaart: hier shop je de leukste planten online

Doordat we veel tijd binnen doorbrengen, is onze thuisruimte belangrijker dan ooit. Planten aan je interieur toevoegen is hip. Ze zijn niet alleen een lust voor het oog, maar kunnen ook onze mentale en fysieke gezondheid verbeteren. Al meermaals werd aangetoond dat de aanwezigheid van planten angst en stress kan verminderen. Of je nu wil gaan voor een urban jungle of subtiel wat kleur wil toevoegen, wij onderzoeken welke planten je in huis moet halen tegen stress (en waar je ze gemakkelijk online kan kopen).

Steeds meer mensen voelen zich geroepen om plant mom of plant dad te worden. Begrijpelijk, want zo’n stuk groen is een mooie toevoeging aan ons interieur dat voor leven en kleur in huis zorgt én het komt onze gezondheid ten goede.

Meer groen, minder stress en angst

Dat steeds meer mensen ervoor kiezen om planten te kopen, is helemaal niet gek. Planten zijn namelijk niet alleen maar mooi en leuk. Het is wetenschappelijk bewezen dat de aanwezigheid van groen in je huis je kalmer maakt, de luchtkwaliteit verbetert (zuurstof!), de bloeddruk verlaagt, ons productiever én minder angstig maakt. Hoezo dan? Onderzoekers aan de universiteit van Exeter ondervonden in 2014 dat planten productiviteit met 15 procent doen stijgen. De aanwezigheid van groen in het kantoor zorgde ervoor dat werknemers meer fysiek, cognitief en emotioneel betrokken waren bij hun werk. Je omringen door planten is het proberen waard dus, nu we met zijn allen telewerken.

Ook de resultaten van een Japanse studie uit 2019 waren interessant. Door slechts drie minuten naar een (kleine) plant te kijken en de plant water te geven, werd moeheid en stress al bij 27 procent van de participanten sterk verminderd. En een studie uit 2015, gepubliceerd in de Journal of Physiological Anthropology, toonde aan dat actieve interactie (ruiken, voelen) met planten fysieke en mentale stress aanzienlijk verminderen. Alsof dat nog niet genoeg was, zuiveren planten ook nog eens de lucht en elimineren ze eventuele giftige stoffen.

Haal de natuur in huis

Helemaal overtuigd om je plantencollectie te beginnen of uit te breiden, maar weet je niet welke plant je wil kopen? De bamboo palm geeft niet alleen een tropische vibe aan je kamer, hij haalt ook vervuilende stoffen uit de lucht waardoor we beter kunnen ademen en angstgevoelens verminderd worden. Of wat dacht je van een Aloë Vera plant? Hij zuivert de lucht van irriterende stoffen die stressgevoelens kunnen triggeren. Ook de varen, de slangenplant en de Jade plant zijn goede opties om je mentale en fysieke gezondheid te verbeteren.

Als je planten koopt, is het belangrijk dat je met bepaalde dingen rekening houdt. In de eerste plaats moeten ze voldoende licht krijgen om gezond te blijven. Kies dus bij voorkeur een plaats waar de zon vaak schijnt. Wat water geven betreft, geldt meestal: less is more, maar doe voldoende research naar de plant waarop je jouw oog hebt laten vallen. En verder: think outside the box. Je kan planten op zoveel meer plaatsen zetten dan alleen maar bovenop je boekenkast. Denk, in de badkamer, naast je bed, aan de muur of zelfs op de grond.

Hier shop je online de mooiste planten

Plantiful

Plantiful heeft niet alleen een leuke naam, maar ook een leuk aanbod. De 100 procent Belgische webshop heeft een groot aanbod hangplanten, kamerplanten, vetplanten, cactussen, droogbloemen, you name it. En verzending binnen België, is ook nog eens helemaal gratis.

Shoppen doe je hier.

GRUUN

Bij GRUUN in Brussel kan je een koffietje drinken in een uniek kader. In afwachting tot dat weer mag, kan je een kijkje nemen in hun webshop. GRUUN heeft (vergeleken met andere websites) geen gigantisch aanbod, maar je zal elk plantje in hun stijlvolle webshop rechtstreeks aan je interieur willen toevoegen.

Shoppen doe je hier.

Fleur Direct

Het Nederlandse Fleur Direct heeft een groot aanbod kamer- en kantoorplanten. Zie jij het groots? Je kan er ook samengestelde plantenpakketten bestellen met meerdere planten (en gratis verzorgingsset). Je kan de medewerkers van Fleur Direct zelfs stijladvies vragen, door een foto van je ruimte te Whatsappen.

Shoppen doe je hier.

The Plant Corner Antwerp

In de webshop van The Plant Corner vind je veel verschillende soorten luchtplanten (om aan je plafond te hangen) en terrariums. Daarnaast hebben ze ook een groot aanbod tools voor je planten, originele plantendecoratie, geschenksets en unieke potten.

Shoppen doe je hier.

Thomas Home & Garden inspiration

Bij het Belgische Thomas vind je een ruim aanbod binnen- en buitenplanten en interieurstukken. Van bloeiende tot luchtzuiverende planten, ze verkopen zowat alles op hun website, inclusief tips over de verzorging van de plant.

Shoppen doe je hier.

Tuinflora

Tuinflora is een online tuincentrum met een grote collectie betaalbare planten. Je kan er zelfs planten in solden kopen. Ze hebben ook een Bloei & Groei garantie, wat betekent dat je gratis een nieuwe plant of je geld (terug)krijgt als ze niet aan je verwachtingen voldoen.

Shoppen doe je hier.

Plantsome

Bij Plantsome is er voor elk wat wils, of je nu enkel een plant of ook een sierpot wil kopen. Ook hier kan je weer plantenpakketten kopen. Plantsome heeft ook een gratis app met verzorgingstips voor je planten. En wist je dat sommige kamerplanten giftig kunnen zijn voor je huisdier? Op de website vind je en uitgebreide lijst met diervriendelijke planten.

Shoppen doe je hier.

