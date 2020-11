Hoe goed vertaalt nieuwe app ‘MeowTalk’ het gemiauw van je kat? Redactrice Stéphanie deed de test

Van creatief met ballonnen tot qualityti­me met Ariana Grande: 7 tips voor een inspire­rend weekend

7 november Hoera, ’t is weer weekend. Al hebben we bitter weinig opties om er een decadente tweedaagse van te maken in deze tijden. Ach, turn that frown upside down, want thuis is er met wat vindingrijkheid genoeg leuks te beleven. We verzamelen zeven tips, van een goed boek over een goed album tot een verrassend creatief tijdverdrijf.