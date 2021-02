Hier scoor je in elke stad de lekkerste afhaalkoffie tijdens je wandeldate

Een wandeling is zo’n beetje het enige dat we met onze vrienden en familie nog kunnen doen. Het hoogtepunt van zo’n uitstapje? Samen een warme afhaalkoffie (of -thee, -chocomelk of noem maar op) drinken. We lijsten per grote stad de leukste bars op voor een bakje troost en/of zoete traktatie. Spoiler: je zal geen Starbucks in de lijst terugvinden, enkel (h)eerlijke, lokale adresjes.

Brussel

Crème Espresso Bar & Eatery

Deze koffie- en brunchbar ligt in misschien wel het gezelligste straatje van heel Brussel, net onder de Zavel. Het trendy zaakje is als een natte droom voor iedereen die houdt van mooie interieurs, gelukkig kan je de binnenkant ook langs buiten bewonderen. Naast hun zogenaamde ‘cozy drinks’ (lattes, thees en koffies) hebben ze een uitgebreide menukaart, met gerechten die even Instagramwaardig zijn, of je ze nu ter plekke zou eten of afhaalt.

Adres: Rollebeekstraat 30, 1000 Brussel

Meer info hier.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Velvet Peck

Bij Café Velvet kan je niet alleen terecht voor verrukkelijke koffie om af te halen, maar ook voor heerlijke gerechtjes voorzien door restaurant Peck, dat bekend staan om hun bangelijke brunchmenu’s. Naast de geliefde vestiging in Brussel op de Vismarkt, vindt je Velvet ook terug in de stad Medellín in Colombia, waar de bonen die gebruikt worden oorspronkelijk vandaan komen.

Adres: Brandhoutkaai 27, 1000 Brussel

Meer info hier.

OR Espresso Bar

De koffies van OR zijn een vaste waarde voor de inwoners van onze hoofdstad. Met een locatie pal in het centrum dichtbij de Beurs, is het de perfecte uitvalsbasis om je wandeling mee te beginnen of eindigen. OR roostert zijn fairtrade koffiebonen zelf, en dat proef je.

Adres: Auguste Ortsstraat 9, 1000 Brussel

Meer info hier.

Leuven

Madmum

Madmum noemt zichzelf terecht het gezelligste hoekje van Leuven. Zelfs nu je er niet kan blijven hangen met je drankje, is het een toffe plaats om te passeren tijdens je wandeling. En in plaats van fair trade doen ze bij Madmum aan direct trade, wat betekent dat ze rechtstreeks in contact staan met hun koffieboeren in Colombia (wat voordeliger is voor hen). Op het menu? Heerlijke ontbijt- en lunchgerechtjes, gemaakt met lokale producten.

Adres: Tiensestraat 38, 3000 Leuven

Meer info hier.

Bar Berlin

Deze koffiebar in het Leuvense is een absolute must als je er op wandel bent. Zin in een Chocolate Cookie Latte Macchiato? Of heb je toch liever een Italiaanse of Ierse koffie om jezelf te verwarmen van binnenuit? Bar Berlin heeft voor elk wat wils.

Adres: Brusselsestraat 115, 3000 Leuven

Meer info hier.

Hasselt

King Kong Coffee

Deze koffiebar, uitgebaat door een sympathiek koppel, is een geliefd adresje onder Hasselaren. Op de koffiekaart? Een groot aanbod zoete traktaties, opgelet dus met keuzestress, die je warm houden tijdens je winterwandeling in de hoofdstad van de smaak.

Adres: Maastrichterstraat 58, 3500 Hasselt

Meer info hier.

Sweet Coffee

Bij Sweet Coffee in Hasselt kent creativiteit geen grenzen. Van warme chocolademelk tot koffiespecials: het aanbod is ontzettend origineel en de drankjes zijn geen greintje minder smakelijk in takeawayversie. Niets dat je bevalt op de uitgebreide menukaart? Je kan je koffie ook volledig zelf samenstellen als je dat wilt. Sweet Coffee heeft vier vestigingen in Hasselt en krijgt er binnenkort eentje bij in het Leuvense.

Adres: Botermarkt 15, 3500 Hasselt

Meer info hier.

Antwerpen

Nordica 31

Nordica 31 is een heuse hotspot onder Antwerpenaren die hun beentjes willen strekken. Je kan er naast koffies ook terecht voor heerlijke (afhaal-)brunch- en lunchgerechten geïnspireerd op de Scandinavische keuken. Aanrader: de kaneel-kardemom-bosbessen-hazelnootbuns, die elke ochtend vers gebakken worden. Wees er wel snel bij, want ze vliegen de deur uit.

Adres: Belegstraat 31, 2018 Antwerpen

Meer info hier.

Rush Rush

Deze bar is gesitueerd in het gezellige Zurenborg, een perfect adresje dus om langs te wandelen. Naast koffies kan je er ook terecht voor dessertjes en zoute hapjes, van zelfgemaakte focaccia en hartige havermout tot pulled turkey broodjes. Hongertje, iemand?

Adres: Lange Altaarstraat 29, 2018 Antwerpen

Meer info hier.

Album

Album opende in oktober zijn deuren, maar al snel toverden ze zichzelf tijdelijk om tot takeawayconcept. Op vrijdag tijdens de lunch kan je er terecht voor meesterlijke broodjes (van 12 tot 14 uur), op zaterdag en zondag is het the place to be voor koffies en gebakjes.

Adres: Vlaamsekaai 6, 2000 Antwerpen

Meer info hier.

Gent

Caffè Rosario

‘A not-so-average Italian coffee bar’, staat er op hun Instagram te lezen. Het koppel dat Caffè Rosaria uitbaat roostert de arabica bonen helemaal zelf. Op het menu: heerlijke lunch- en brunchgerechten en desserts. Wij kunnen niet wachten om de croissant met ijs - jawel! - te proberen. Ook leuk is hun uitgebreide aanbod warme chocolademelk. Ga jij voor de oreoshock, fluffy nutella of insane bueno?

Adres: Emile Braunplein 11, 9000 Gent

Meer info hier.

Full Circle

Het veganistische Full Circle lokt Gentse cool kids met hun trendy warme drankjes en natuurlijke wijnen. Liever haver- of sojamelk in je koffie? Geen probleem, dat is hier de standaard in plaats van een supplement. De Pumpkin Spice, Matcha en Pink Lattes zijn ontzettend Instagramwaardig, net zoals het takeawaybekertje.

Adres: Zuidstationstraat 5, 9000 Gent

Meer info hier.

Brugge

Caffunè Coffee Roasters & Bar

Deze koffiebar viel al meermaals in de prijzen. Allen daarheen dus, als je in de buurt bent van Brugge. Naast fantastische koffie, bieden ze ook lekkere afhaalmaaltijden en -desserts aan (check hun Instagrampagina voor specials van de dag).

Adres: Academiestraat 8, 8000 Brugge

Meer info hier.

