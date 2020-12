Het ‘woldoende’ effect van repetitief handwerk: “Breien is meer dan bezig zijn met wol. Sommigen pikken letterlijk de draad weer op”

Weg met het gemillime­terd gazon: “Een gazon is maar eentonig, onze tuin is dat allesbehal­ve”

16 november Groenere en meer diverse tuinen, daar is het de Vlaamse regering met de nieuwe ‘Green deal’ om te doen. Want onze voorliefde voor kiezels en korte gazons is nefast voor onze bodem. “Je moet daar veel minder werk in steken dan een gazon dat je om de week moet maaien.”