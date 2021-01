Het wandelen beu? 7 compleet andere tips voor een heerlijk weekend

Het is het tweede weekend van een nieuw jaar en het feestgedruis is gaan liggen. Tijd dus om even tot rust te komen. Nóg een wandeling maken? Kan je doen, maar deze zeven compleet andere weekendideeën zorgen voor variatie en resetten je ook helemaal voor maandag.

1. DE ACTEERCOMEBACK VAN MICK JAGGER

Volledig scherm © rv

Hij was twintig jaar lang niet te zien in een film als acteur, maar nu speelt de Rolling Stone een rijke kunstverzamelaar in de misdaadthriller The Burnt Orange Heresy.

2. MOORDGRIETEN

Volledig scherm © rv

Veerle Baetens schittert opnieuw in een Franstalige rol. Deze keer als ex-gedetineerde die getuige is van een moord en daardoor in een draaikolk van geweld en misdaad terechtkomt. De Vlaams-Franse tv-reeks ‘Cheyenne & Lola’ komt later ook op Eén.

Nu op Streamz.

3. WULPS HET JAAR IN

Volledig scherm © Olivia Lifungula

Nog een muurkalender nodig? Make 2021 Sexy Again is niet zoals vele andere. Voorop staat inclusiviteit en de opbrengst gaat naar UTSOPI, een vzw die zich inzet voor sekswerkers.

Dertien Belgische fotografen die sensualiteit hoog in het vaandel dragen, leenden hun werk voor deze kalender. Een van hen is de Belgisch-Congolese Olivia Lifungula die met haar beelden thema’s als schoonheid en de representatie, of het gebrek eraan, van zwarte modellen in de kunst en media verkent.

Volledig scherm © rv

30 euro, via ila-foundation.myshopify.com.

4. WEES JE STRALENDE ZELF

Volledig scherm © Irmy Photography

Na een burn-out zit Laurentine Van Landeghem, influencer en oprichtster van modelabel Clouds of Fashion (nu van ZEB), weer goed in haar vel. Haar tips voor een goede gezondheid deelt ze nu op haar platform Glow. En ze brengt meteen ook een e-boek (€ 19,95) uit over het belang van ochtendroutines.

5. BELEVING TROEF IN ANTWERPEN

Volledig scherm © Dave Van Laere

Een gegidst bezoek aan het Felixpakhuis (foto) of een wandeling door Antwerpen? Je boekt het in enkele klikken op het nieuwe platform Experience Antwerp. Later dit jaar kan je er ook tickets voor culturele events kopen. Op naar de koekenstad!

6. PLANNEN MAKEN

Volledig scherm © rv

Nieuw jaar, nieuwe to do’s. Met deze dagplanner van papierafval benut je je tijd optimaal.

7. OORVERDOVENDE EXPO

250 jaar na de geboorte van Ludwig van Beethoven staat BOZAR stil bij de enorme invloed die de dove componist nog altijd uitoefent. In de expo ‘Hotel Beethoven’ ontdek je zijn universum en er is ook kunst te zien, zoals ‘Beethovens Trompet’ (foto).

Nog tot 14 februari bozar.be.