Het wandelen beu? 6 originele activiteiten voor een gegarandeerd weekendgevoel

En of we het gehad hebben met dat coronavirus en de dagen die steeds meer op elkaar lijken. Zelfs van wandelen worden velen al lang niet meer happy. Gelukkig kunnen we onze vrije tijd ook met andere activiteiten vullen. Wat dacht je van een kleurrijke tentoonstelling met de allerkleinsten, een avontuurlijke fietstocht met pubers of een romantische picknick met je partner? 6 originele tips voor een gegarandeerd weekendgevoel.

Voor gezinnen

Volledig scherm ‘Op stap met Anna B’ in het S.M.A.K. in Gent. © Martin Corlazolli

Jong geweld én de ouderlijke macht boeien. Het blijft een moeilijk evenwicht. Want de belhamels willen vooral dat het vooruitgaat, terwijl de ouders verdieping zoeken. Veel hangt dus af van de tentoonstelling. Het werk van Anna Boghiguian, nu te zien in het S.M.A.K, leent zich perfect voor jong en oud. Deze vrouw van de wereld maakt kunstwerken over alle plekken die ze bezoekt en verweeft ze in een groot spannend verhaal. Goed voor aparte installaties, grote kleurrijke pop-upknipselfiguren en veel meeslepende verhalen. Je wandelt, samen met je kroost, doorheen de geschiedenis van Frankrijk, Egypte, Engeland, Istanbul, de Verenigde Staten én België. En zo lijkt het S.M.A.K. wel een levensgroot kleurboek. ‘Op stap met Anna B’ is geschikt voor kinderen en volwassenen vanaf 6 jaar. Daarna nog snel even luchten in het Citadelpark?

Nog tot 2 mei, smak.be.

Voor kleuters

Volledig scherm De Tik Tak-expo in Fort Napoleon in Oostende. © rr

Ook kleuters, voor wie het leven nog redelijk ‘normaal’ zijn gangetje gaat, verdienen échte weekendvibes. De allereerste Tik Tak-expo bijvoorbeeld. Fort Napoleon in Oostende werd tijdelijk omgebouwd tot een Tik Tak-universum. Met heuse Tik Tak-decors en een discovloer. Je kan zelfs je eigen scène met het drinkmannetje creëren. O nostalgie! Cruise daarna met de gratis overzetboot naar het hart van Oostende voor nog meer vertier. Want eenmaal per jaar komen de Tik Tak-schaapjes buiten, dan gaan ze op wandel en verstoppen ze zich. En dus kan je in tal van etalages een schaap spotten. Heb je ze allemaal gevonden? Breng je deelnamestrookje binnen bij Toerisme Oostende en ga met een leuk cadeautje naar huis. Want drie kilometer flink stappen, zonder zeuren, dat moet gevierd worden!

Nog tot 18 april, tickets op visitoostende.be, hier kan je ook de gratis Tik Tak-zoektocht downloaden.

Voor fashionista’s

Volledig scherm Expo MOØDe van Anton Corbijn, in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist. © rr

Hoeveel expo’s heb je de jongste jaren wel niet gemist? Je planning zat propvol en hoewel je écht wou gaan, was die tentoonstelling voorbij voor je een gaatje kon maken in je agenda. Geen nood. Deze dagen zijn al onze agenda’s leeg en de expo van het jaar, MOØDe van Anton Corbijn, werd bovendien verlengd. En met al die covidmaatregelen is het nooit drummen, want per tijdslot mogen slechts 25 personen binnen. Zo kan je die iconische portretten van Kate Moss, Alexander McQueen of Naomi Campbell uitgebreid bestuderen. In deze tentoonstelling prijken maar liefst 200 werken. Vele daarvan worden hier in wereldprimeur getoond. En uiteraard kan je daarna nog wat verder slenteren in de Kustlaan, en zelfs een ijsje halen bij Glacier de la Poste is toegelaten.

Nog tot 18 april in Cultuurcentrum Scharpoord in Knokke-Heist, tickets op knokke-heist.be.

Voor zondagfietsers

Volledig scherm Een van de overzetbootjes aan de Palingroute © David Samyn

Nog eens echt fietsen, over het water zelfs. Met veerponten en bruggen. Daarvoor moet je naar Scheldeland, waar de Palingroute je 37 kilometer lang laat slingeren langs de Scheldeoevers. Je start in Bornem waar je je auto gratis parkeert en daarna duik je meteen een stiltegebied in, waarna natuurgebieden en Schelde-overzetjes je opwachten. Je hopt drie keer van de ene oever naar de andere en je steekt ook de Durme over. Verder op je parcours: de erfgoedsite Scheepswerven Baasrode, het kasteel van Bornem en genoeg slikken en schorren, waterpartijtjes en drassige graslanden om moe, tevreden en opgeladen huiswaarts te keren.

De Palingroute is gratis te downloaden op scheldeland.be.

Voor pubers

Volledig scherm © rr

Geen puber die je nu nog aan het wandelen krijgt. Logisch, we zijn het zelf ook beu. Zelfs fietsen is een dubbeltje op zijn kant. Maar maak daar een Urban Jungle-tocht van, doorheen Antwerpen, en het enthousiasme stijgt gegarandeerd. Want dit is het parcours voor de urban fietser die kasseien en tramsporen niet schuwt, graag op de rem staat voor een perfecte cappuccino en geregeld stopt voor een selfie. Met wat street art quasi casual op de achtergrond. De wind trotseren in de haven, laveren rond het station en binnenhoppen in een coole fietsshop. Of een dagje Antwerpen zonder achter je ouders te moeten hossen. Het moment om te bewijzen dat je echt je plan kan trekken. Zelfs al keer je ’s avonds braafjes terug mee naar huis, met je fiets netjes in de koffer geplooid.

Bij Visit Antwerpen haal je je gratis fietskaart, je kan de kaart ook downloaden, visitantwerpen.be.

Voor lovers

Volledig scherm De picknickvlonder bij de Ruiterskuilen. © rr

In het noordoosten van Limburg vind je de Duinengordel, goed voor 3.000 heuvelachtige ha, doorspekt met landduinen, vennen, heide en bossen. Ophovenderheide is een van de drie wandelgebieden van de Duinengordel en charmeert met reusachtige regenwaterplassen. Omdat die vennen omringd worden door droog zand, lijken het wel oases in het groen. Bij een van die vennen, de Ruiterskuilen, werd een platform geïnstalleerd. Een picknickvlonder die je toelaat om te lunchen boven het water. Omringd door stilte en zacht gekabbel. Romantischer dan het duurste sterrenrestaurant, dus. Je komt er door de gele of blauwe wandellus te volgen. Wie fietst, houdt halt tussen knooppunten 37 en 38.

Meer info vind je op duinengordel.be/picknick.

