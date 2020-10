"Het kost je wat meer moeite om te focussen": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De sfeer thuis kan helaas wat gespannen zijn deze week. Dat heeft met planeten Mars en Mercurius te maken. Je kunt zeer direct uit de hoek komen en dat wordt niet altijd gewaardeerd. Eerlijk zijn is natuurlijk goed, het gaat eerder op de manier waarop je iets zegt. Probeer daar wat meer op te letten.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het kost je deze week wat meer moeite om je te focussen, Stier. Je dwaalt regelmatig af met je gedachten en dan ben je tijdelijk de draad kwijt. Toch is dit niet altijd verkeerd. Tijdens die dagdroom momenten heb je soms een helder inzicht of weet je plots een oplossing voor een probleem of situatie.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent deze week in je element, Tweelingen. Je hebt veel (online) gesprekken en ontmoetingen en dat inspireert je. Het brengt je op nieuwe ideeën die je verder helpen. Ben je nog single, dan kun je hier nu gerust werk van maken. Schrijf je in op een datingsite of pak die online draad weer op.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je gevoel en verstand botsten deze week regelmatig, Kreeft. Je weet niet hoe je je gevoel onder woorden moet brengen of je zegt of doet iets dat totaal niet strookt met je gevoel. Dat voelt niet prettig. Neem daarom je tijd! Probeer het met andere woorden nog een keer en denk eerst even na voor je iets zegt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent deze week niet bepaald genuanceerd in je uitspraken, Leeuw. Hoewel sommigen daar om kunnen lachen of zich er niets van aantrekken, kun je toch onbedoeld mensen kwetsen. Is dat niet je bedoeling, probeer dan iets voorzichtiger te zijn in wat je zegt. Dat houdt de goede sfeer in ieder geval intact en dat is ook iets waard.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je bent de komende week minder routineus en bezig dan anders, Maagd. Dromerige planeet Neptunus gooit wat dat betreft roet in het eten, wat je een tikkeltje chaotisch en lui maakt. Helemaal niet hoe jij normaal gesproken bent. Dit heeft ook een positieve kant. Je bent minder snel gestrest en je neemt meer tijd voor jezelf.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor je relatie of liefdesleven wordt dit een topweek, Weegschaal. Met planeten Mercurius en Venus aan je zijde, heb je fijne gesprekken met elkaar en wordt het ook weer spannend tussen de lakens. Voor single Weegschalen is dit de perfecte week om (online) op zoek te gaan naar een date. De kans op succes is nu zeer groot.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is goed om wat extra aandacht aan jezelf te schenken deze week. Je energielevel is laag of je bent ziek. Zet dus een streep door afspraken die kunnen wachten en zet jezelf en je gezondheid centraal. Zorg voor een goede nachtrust, drink veel water en eet gevarieerd. Dan kom je al een heel eind.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De week verloopt vlotjes voor je, Boogschutter. Of je nu thuis bent of aan het werk, het meeste verloopt volgens plan. Verder heb je interessante gesprekken met collega’s of een vriend(in) die je al lang niet meer gesproken hebt, het zet je in ieder geval aan het denken. Je hebt deze week zin om iets aan je interieur te veranderen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je hebt de neiging je zin door te drijven deze week en daar gaat niet iedereen in mee. Je collega niet en ook je lief sputtert tegen. Misschien is het handig om je wensen anders te formuleren, dat kan alvast heel anders overkomen. Het is verder belangrijk dat je komende dagen ook tijd neemt om te ontspannen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Schorpioen, ontbreekt het je deze week aan de nodige energie en motivatie, Waterman. Je gelooft het allemaal wel. Het is helemaal niet erg om tijdelijk in deze mood te verblijven, dat is soms nodig. Probeer wel te onderzoeken wat je het meeste dwarszit, dan kun je daar een oplossing voor gaan zoeken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je zit deze week in een lekkere flow, Vissen. Je vindt het leuk om creatief bezig te zijn en je mag rekenen op voldoende inspiratie. Dat stimuleert de boel nog meer. Heb je zin om iets aan je look of interieur te veranderen, doe het dan nu. Het is er nu een zeer geschikte week voor.