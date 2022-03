“Het kost je moeite om te focussen”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Reken op een aantal pittige gesprekken deze week, Ram. Dit kan op je werk plaatsvinden of in je privéleven. Het is belangrijk er niet voor weg te lopen. Planeet Pluto steunt je om het nu volledig, in alle eerlijkheid uit te spreken. Je kunt lastige issues oplossen, dus het is zeker de moeite waard om de uitdaging aan te gaan.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral met je lief of vriendinnen heb je een supertoffe week. Je hebt het niet alleen fijn met elkaar, je kunt ook alles met elkaar bespreken. Je voelt je echt verbonden. Dat maakt de band nog specialer. Maak hier dus tijd voor en zet je job of studie tijdelijk op de tweede plek. Dat komt later wel weer.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er kunnen wrijvingen zijn met iemand die je dierbaar is. Je lief, een goede vriendin of zus. Voel je dat er iets aan de hand is, kaart het dan aan. Het heeft geen zin om het te negeren, want dan blijf je erover piekeren. Dit kan een lastig gesprek opleveren, maar wel tot oplossingen en opluchting leiden.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt zeer gespannen en nerveus zijn deze week. Je doet je best om je ding te doen en toch voel je dat er iets aan de hand is. Negeer je gevoelens niet, je hebt ze niet voor niks. Sta erbij stil en onderzoek waar dit vandaan komt, dan kun je ermee aan de slag gaan en het oplossen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

De planeten laten je lekker met rust, dus je kunt je week naar wens inrichten. Plan toffe activiteiten naast je verplichtingen of spreek af met vriendinnen die je al lang niet meer gezien of gesproken hebt. Wil je tijd besteden aan je hobby, je lief of creatief bezig zijn, dan is dat eveneens een top idee.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Er kunnen deze week issues zijn tussen jou en je lief, Maagd. Je voelt niet echt aan wat er aan de hand is en dat zorgt regelmatig voor irritaties en misverstanden. Probeer niet in te vullen wat je lief denkt, maar vraag ernaar. Dan kun je een goed gesprek aangaan en rustig bespreken wat er daadwerkelijk speelt.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt een beetje somber gestemd zijn deze week, Weegschaal. Vanwege alle gebeurtenissen in de wereld of issues die in je eigen leven spelen. Het is belangrijk dat je er niet alleen over blijft piekeren. Zoek een goede vriendin of collega op en praat over je zorgen. Dat lost misschien niets op, maar maakt het wel lichter.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je bent deze week een bezige bij vol ideeën en inspiratie, Schorpioen. Hierdoor ben je met veel zaken tegelijk bezig en bruis je van de creativiteit. Zolang je niet overdrijft en ook af en toe een pauze neemt, kan dit een zeer productieve en succesvolle week worden. Focus je daarbij wel op één ding tegelijk.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het kost je deze week moeite om te focussen, Boogschutter. Planeet Neptunus maakt je een beetje dromerig, waardoor je snel afgeleid of in gedachten verzonken bent. Probeer je daar vooral tijdens belangrijke taken en projecten bewust van te zijn. Zo voorkom je fouten. Wissel inspanning af met ontspanning en wees af en toe lekker fysiek actief.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je zit deze week in een lekkere flow, Steenbok. Zowel op school of op je werk verloopt alles soepel en thuis heerst een prettige, relaxte sfeer. Dit stelt je in staat om in balans te komen en te blijven. Voed jezelf met positiviteit, zeker wanneer je de neiging hebt om negatief te denken. Omring je met fijne mensen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met drie planeten in je teken die geen aspecten maken deze week, wordt het niet saai maar wel handelbaar. Zeker als het gaat om je job. Er gebeurt niets wat jij niet aankunt, daar mag je op vertrouwen. Ben je single, dan is de kans op een ontmoeting zeker aanwezig. Durf eens het initiatief te nemen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je deze week jarig en vier je een feestje, dan ziet het er top uit. Het wordt een tikkeltje chaotisch misschien, maar dat past bij je. Gezellig wordt het sowieso. Je hebt komende tijd veel contact met andere mensen en dat bevalt je prima. Vooral persoonlijke gesprekken laden je positief op. Zoek dat dus zoveel mogelijk op.