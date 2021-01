“Het jaar begint niet bepaald top voor je”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Deze week wil je meer dan je energielevel aankan, Ram. Het is goed om daar rekening mee te houden, anders put je jezelf onnodig uit. Ook kun je erg onrustig zijn, het lukt je niet om te relaxen. Beweging of een frisse neus halen kan dan helpen, daar breng je je mind mee tot rust.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het kost je deze week moeite om weer op gang te komen, zeker wanneer je job of studie niet al teveel van je eist. Toch is het goed om je te focussen op zaken die echt moeten gebeuren, anders kom je volgende week in de problemen. Alles wat je deze week kunt doen, is meegenomen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je doet het deze week graag rustig aan, Tweelingen. Je bent niet heel actief en ondernemend met dromerige planeet Neptunus aan je zijde. Je denkt veel liever na of je werkt aan een planning voor komende tijd. Dat is een prima manier om de week door te komen, want dat is net zo goed belangrijk.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het ontbreekt je niet aan ideeën en inspiratie aan het begin van dit nieuwe jaar! Het is goed om ze op te schrijven, zeker wanneer je niet alles meteen in de praktijk kunt brengen. Met je lief heb je een prettige week, je hebt veel steun aan hem of haar. Dat geeft je een veilig en vertrouwd gevoel.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hebt deze week zin om thuis orde op zaken te stellen, Leeuw. Staan er nog kerstspullen, dan wil je die nu echt opruimen. Het is eveneens een goed idee om je administratie onder de loep te nemen en een budget planning te maken voor de komende tijd. Zorg dat je inzicht in je financiën krijgt.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het jaar begint niet bepaald top voor je, Maagd. Je voelt je moe of futloos en je energie en motivatie is waarschijnlijk heel ver te zoeken. Dat maakt het een hele uitdaging om positief en actief de week door te komen. Doe wat je kunt en stel de rest gewoon even uit, dat kan best.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Leeuw ben je er aan toe je huis feestdagen vrij te maken deze week, Weegschaal. Lekker opruimen en schoonmaken, zodat je het jaar met een schone lei kunt starten. Het is goed om dat te doen, het zorgt ervoor dat je zelf ook weer in balans komt en frisse nieuwe energie krijgt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Vooral het (online) contact met andere mensen is prettig deze week, Schorpioen. Je haalt er veel plezier, voldoening en inspiratie uit, zeker wanneer je de tijd neemt voor een goed gesprek. Ook met je lief staat je een fijne week te wachten, de intimiteit is volledig terug en daar kun je intens van genieten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het is belangrijk dat je deze week niet teveel hooi op je vork neemt, Boogschutter. Je hebt zin om weer in actie te komen en met goede moed het jaar te beginnen, maar er zijn helaas grenzen. Fysiek ben je er hier minder toe in staat dan je zou willen, dus hou daar rekening mee.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week behoorlijk direct zijn, Steenbok. Vooral richting je lief kan het aan nuance en empathie ontbreken. Dat doe je niet bewust, dus let er gewoon wat meer op. Verder vind je het prettig om deze week aan de slag te gaan, ook al kan niet alles. Je bent gewoon graag bezig en actief nu.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je start het jaar gemotiveerd, Waterman. Ook al is nog niet alles mogelijk, je doet wat kan en daar krijg je energie van. Financieel ziet het er goed uit, zolang je je niet laat verleiden door de sale. Dan is de kans groot dat je meer uitgeeft dan je hebt, dus let op je budget.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent positief gestemd deze week, Vissen. Je hebt vertrouwen dat het uiteindelijk allemaal beter wordt en tot die tijd doe je gewoon je ding. Dit is een prima manier om ermee om te gaan en dat houd je op de been. Wel is het belangrijk dat je gefocust bent op momenten dat het nodig is.