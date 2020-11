“Het is belangrijk dat je de rode draad niet uit het oog verliest”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je energielevel kan heel laag zijn deze week, Ram. Is dat het geval, kijk dan nog eens kritisch naar alle afspraken die je deze week hebt staan. Zijn ze echt allemaal nodig? Is het mogelijk, stel dan zaken uit of zeg ze af. Het kost je verder moeite om je te focussen, je dwaalt regelmatig af met je gedachten.

Stier 22-4 t/m 21-5

Doe het deze week wat rustiger aan, Stier. De boog hoeft niet altijd gespannen te zijn, je mag ook af en toe relaxen of jezelf verwennen. Financieel ziet het er tof uit, het ontbreekt je aan weinig en dat geeft je een prettig gevoel. Bedenk alvast hoe je je geld wilt besteden tijdens de feestdagen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er worden deze week de nodige keuzes en beslissingen van je gevraagd, Tweelingen. Het is belangrijk dat je scherp en alert blijft en soms zelfs heel zakelijk. Dan hoef je niet bang te zijn dat het misgaat. Je neemt deze week gemakkelijk de leiding en dat is precies wat nodig is. Houd vast aan je planning.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week constant bezig, Kreeft. Zowel met taken thuis als met je job of studie. Je gunt jezelf in ieder geval weinig rust, ontspanning of plezier. Wil je dit volhouden, dan is het toch aan te raden momenten voor jezelf in te bouwen, dan blijf je veel beter in balans en is het wel vol te houden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is goed om deze week qualitytime in te plannen met je lief. Dat heeft je relatie nu namelijk hard nodig. Praat serieus met elkaar en geef intimiteit de ruimte. Vertel wat je mist en waar je behoefte aan hebt en luister ook. Dan groeien jullie weer helemaal naar elkaar toe en wordt de band sterker.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Voor je relatie wordt dit een mooie week, Maagd. Zeker wanneer jullie veel tijd met elkaar doorbrengen of samen thuiswerken. Ben je single, dan beloven de planeten eveneens een romantische week. Onverwacht loop je iemand tegen het lijf of je hebt een online match. De kans op vlinders in je buik is in ieder geval ontzettend groot.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit is een prima week om meer tijd met familie door te brengen, Weegschaal. Je haalt er namelijk veel plezier en voldoening uit. Financieel mag je rekenen op een extraatje, waardoor je iets tofs voor jezelf kunt kopen waar je niet op had gerekend. Je kunt het natuurlijk ook sparen, dat is volledig aan jou.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan een chaotische week voor je worden, Schorpioen. Er gebeurt van alles en je wordt soms heen en weer geslingerd tussen afspraken of taken. Het is belangrijk dat je de rode draad niet uit het oog verliest. Wat is belangrijk en moet echt gedaan worden; dat kun je het best voorrang geven. Dat geeft meteen meer rust.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je hebt deze week een zeer duidelijke mening over iets, Boogschutter. En deze deel je te pas of te onpas. Houd er rekening mee dat je dan soms weerwoord kunt verwachten. Sta je voor een keuze, beslis dan niet te snel. Laat het even bezinken, denk er goed over na en ga dan pas tot actie over.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De kans is groot dat je je deze week overal verantwoordelijk voor voelt, Steenbok. Zelfs nog meer dan anders. Hierdoor neem je veel te veel hooi op je vork en ben je tegen het einde van de week uitgeput. Voorkom dat door te kijken wat echt jouw taak is en wat niet. Dan heb je al genoeg te doen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week heel onrustig zijn, Waterman. Zeker wanneer het druk is of je het gevoel hebt dat er van alles van je verwacht wordt. Blijf objectief naar de situatie kijken, laat je niet te veel meeslepen door je emoties. Zorg daarnaast dat je af en toe tijd alleen doorbrengt. Dat heb je nodig om tot rust te komen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit is een goede week om vooruit te kijken, Vissen. Denk niet te veel meer aan wat is geweest; richt je blik op de toekomst. Denk alvast na over het nieuwe jaar. Wat je wilt doen en bereiken en maak eventueel een planning. Je hebt nu de juiste planeten aan je zijde om dat effectief te kunnen doen.