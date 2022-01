“Het is aan te raden om niet te impulsief te zijn”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De planeten laten je deze week lekker met rust, Ram. Daardoor krijg je de kans om je tijd naar wens in te vullen. Spreek af met die vriend(in) die je al lang niet meer gesproken hebt of duik in een spannend boek of kijk die toffe serie. Misschien heb je meer behoefte aan beweging, dat is ook prima tijdverdrijf.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week kan onrustig en grillig verlopen, vooral op school of op je werk. Laat je niet gek maken en doe gewoon je ding. Zolang je jouw werktempo en planning aanhoudt, kan er weinig misgaan. Wel is het goed om open te staan voor veranderingen. Niet alle veranderingen zijn slecht. Op financieel vlak mag je een extraatje verwachten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent deze week minder gemotiveerd dan anders, Tweelingen. Planeet Jupiter ligt dwars, waardoor je minder zin in je job of studie hebt. Dat is helemaal niet zo erg, de boog kan namelijk niet altijd gespannen staan. Richt je op andere dingen waar je ontspanning en plezier uit haalt, dan vind je in no time je passie terug.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hoeft niet bang te zijn dat je je gaat vervelen, Kreeft. Daar gebeurt te veel voor. Met planeten Jupiter en Uranus aan je zijde, mag je rekenen op inspirerende gesprekken en onverwachte ontwikkelingen. Ze zijn grotendeels positief, dus de kans dat je er happy van wordt, is groot. Dit kan zowel met je job als liefdesleven te maken hebben.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het is aan te raden deze week niet te impulsief te zijn of te handelen, Leeuw. Met grillige planeet Uranus aan je zijde, kan dat verkeerd of nadelig uitpakken. Sta je voor een lastige of belangrijke keuze, denk er dan eerst goed over na. Vraag advies en luister naar je gevoel, dan kan het bijna niet mis gaan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je gezondheid heeft wat extra aandacht nodig, Maagd. Zeker wanneer je je moe voelt of vage klachten hebt. Aarzel niet je huisarts te bezoeken of het extra rustig aan te doen. Ga in ieder geval niet over je grenzen heen, want dan duurt het allemaal onnodig langer. Zorg goed voor jezelf en luister naar de signalen van je lichaam.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram staat je een relaxte week te wachten, Weegschaal. Profiteer hiervan, besteed je tijd zoals jij dat wilt. Doe lekker niets of pak juist iets op dat al langer aansleept. Het is helemaal aan jou. Heb je de laatste tijd weinig qualitytime gehad met je lief, dan zou je daar extra aandacht aan kunnen besteden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week verloopt misschien niet geheel volgens plan, maar het wordt er niet slechter op. De kans is zelfs groot dat er een nieuwe uitdaging op je pad komt of dat je als single onverwacht iemand ontmoet. Schrik er dus niet van wanneer het allemaal anders verloopt dan verwacht. Spelen er issues, dan heb je daar plots een oplossing voor.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je mag je budget wat meer in de gaten houden deze week, Boogschutter. De kans dat je met onverwachte kosten of een hoge rekening te maken krijgt, is groot. Daar kun je beter op voorbereid zijn. Laat je verder niet verleiden door de solden, zeker wanneer het om items gaat die je niet per se nodig hebt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Er is deze week veel gaande, zowel thuis als op school of op je werk. Houd je hoofd koel en blijf vasthouden aan je planning, dan weet je hier wel mee om te gaan. Je hoeft trouwens niet overal ja op te zeggen of in mee te gaan. Geef je grenzen aan wanneer het je te veel wordt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De week verloopt misschien saaier dan je had gehoopt, Waterman. Zeker wanneer je deze week jarig bent en op een verrassing wacht. Is het allemaal niet zoals je had verwacht, probeer dan om er zelf iets spannends van te maken. Onderneem iets met je lief of vrienden of plan spontaan een klein feestje. Dat kan in ieder geval het verschil maken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het ontbreekt je deze week niet aan energie en enthousiasme met planeet Jupiter aan je zijde. Hierdoor ben je goed gezelschap en doe je mee wanneer ernaar gevraagd wordt. De kans is groot dat je met een tof project bezig bent of dat je op positieve wijze wordt uitgedaagd en daar kun je intens van genieten.