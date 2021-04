Het iconische Met Gala is opnieuw geannuleerd, maar zal doorgaan in september

De meest memorabele Met Ga­la-momenten doorheen de jaren

10 november Het Metropolitan Museum of Art in New York heeft het thema van het volgende Met Gala bekendgemaakt: ‘About Time: Fashion and Duration’. Het modefeest zal met andere woorden draaien rond tijd en de vluchtigheid van mode. Er wordt teruggeblikt naar mode van vroeger en er wordt gekeken hoe we ons in de toekomst zullen kleden. Het is nog eventjes wachten, maar wij zijn al benieuwd naar wat er op de rode loper gaat gebeuren. Om het wachten te verzachten, blikken we terug op de meest memorabele momenten doorheen de geschiedenis van het gala.