Henry en Charlotte gaan 5 jaar op wereldreis met een zeilboot: “Wij willen simpelweg gelukkig zijn”

Vallen, opstaan en de oceaan op. Dat is in een notendop het verhaal van Henry (28) en Charlotte (27), die in de lente van vorig jaar hun grootse plannen door de komst van COVID-19 moesten opbergen. Even getreurd, maar ondernemend als ze zijn, staan ze alweer klaar om een nog groter avontuur aan te gaan. Vanaf 21 juni ruilen ze hun appartement in voor een zeilboot die hen de komende jaren de wereld rond zal varen. “Gecombineerd met het beetje geld dat we spaarden komen we uit op een afbetaling die even hoog ligt als die van ons appartement in Brussel. Dat zal financieel onze enige zorg zijn.”