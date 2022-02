"Helaas zit je niet goed in je vel": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt vrij voorspoedig, Ram. Of je nu studeert, werkt of andere taken op het programma hebt staan, je doet je ding en met succes. Wil je als single een date, dan is het aan te raden hier deze week werk van te maken, zeker nu Valentijnsdag in aantocht is. Planeet Saturnus helpt je op iemand af te stappen.

Stier 22-4 t/m 21-5

De week verloopt niet bepaald volgens planning, Stier. Daar kun je last van hebben, aangezien je niet van verrassingen of onverwachte wendingen houdt, zeker niet op je werk. Toch kun je niet anders dan ermee dealen. Gelukkig belooft de invloed van planeet Neptunus hulp van andere mensen en het nodige begrip. Dat maakt het een en ander goed.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je kunt zeer onrustig zijn en daar totaal geen raad mee weten, Tweelingen. Je hebt dan de neiging om je op je job of studie te storten, puur voor de afleiding. Zolang je jezelf niet te veel uitput kan dit wel, alleen is een andere oplossing beter. Kijk waar je onrust vandaan komt, zodat je de oorzaak aan kunt pakken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je mag rekenen op veel inspiratie deze week, Kreeft. Handig wanneer je creatieve bezigheden op de planning hebt staan of inventieve oplossingen dient te vinden. Wel kun je alles te rooskleurig inzien en dat kan voor teleurstellingen zorgen. Blijf dus de feiten checken of op z’n minst onder ogen zien, dan bescherm je jezelf daartegen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Hoezeer je je best ook doet komende dagen, voor je gevoel stuit je alleen op weerstand. Planeet Saturnus zorgt voor pittige uitdagingen en weinig medewerking, waardoor het echt aanpoten is. Soms is het goed om de boel even los te laten, zeker wanneer je geen vooruitgang ziet of het te veel energie kost. Ga dan op een later tijdstip verder.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Helaas zit je niet zo top in je vel deze week, Maagd. Je kunt een tikkeltje down zijn of een compleet gebrek aan energie en motivatie hebben. Het is belangrijk dat je daar niet voor wegloopt. Je kunt niet altijd happy zijn, ook minder fijne emoties horen bij het leven. Accepteer dat, des te sneller verdwijnt het weer.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je gaat deze week serieus aan de slag met je job of studie, Weegschaal. Je hebt gedisciplineerde planeet Saturnus aan je zijde en die helpt je daadkrachtig en nauwgezet te zijn. Je kunt toffe resultaten boeken en alvast vooruit werken, zodat je het binnenkort weer rustiger aan kunt doen. Ook financieel zit het mee, probeer dus wat extra te sparen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kijkt liever een film of serie dan dat je gaat werken of studeren, Schorpioen. Je motivatie is ver te zoeken. Je zoekt steeds weer afleiding, om de dagelijkse sleur te vermijden. Hoewel dit begrijpelijk is, kan het je in de problemen brengen. Pik de belangrijke projecten eruit en besteed daar aandacht aan, dan kan de rest wel wachten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit kan een verwarrende week voor je worden, Boogschutter. Iets blijkt totaal anders in elkaar te zitten dan je had gedacht of je wordt door iemand teleurgesteld en dat brengt je behoorlijk van de wijs. Het is goed om het te laten bezinken, neem je tijd om erover na te denken. Het is belangrijk dat je de juiste conclusies trekt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week een enorme druk ervaren, Steenbok. Je wordt beïnvloed door veel planeten en dat kun je niet negeren. Het is belangrijk dat je de dingen op jouw manier blijft doen. Houd je hoofd koel en zie dat het ook nieuwe mogelijkheden met zich meebrengt, niet alleen moeilijkheden of uitdagingen. Bekijk de boel vanuit een ander perspectief.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je zit in een positieve flow deze week, vooral wat betreft je job. Je hebt zin om met een project of nieuwe uitdaging aan de slag te gaan en je weet goede resultaten te boeken. Heb je je zinnen gezet op een nieuwe job of wil je een andere functie, dan is dit een prima week om daarvoor te gaan.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je focus is soms ver te zoeken deze week, Vissen. Je gedachten dwalen alle kanten uit en dat doet je job of studie niet bepaald goed. Plan regelmatig een pauze in en zorg voor minimale afleiding wanneer je bezig bent, dat helpt alvast iets. Verder kun je zeer genieten van fijne gesprekken, mooie muziek of een lekker kopje koffie.