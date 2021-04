Heb jij al reservaties gemaakt voor als de terrassen weer open mogen? Dan ben je waarschijnlijk een hyperplanner

Herenthout Horeca-uitbaters in Herenthout niet allemaal even blij met heropening van terrassen op 8 mei: “Nog veel onzekerhe­den”

16 april Een frisse pint, een lekker wijntje of een deugddoend kopje koffie op een terrasje bij één of andere horecazaak. Dromen we daar niet allemaal van? Ja toch, zeker nu bekend gemaakt werd dat de terrassen op 8 mei weer open mogen voor de klanten. We gingen eens luisteren bij 10 horecanten in het Stoetersdorp. Lang niet iedere horeca-uitbater is even blij met de beperkte opening van hun zaak.