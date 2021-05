Grootste vintage kledingmarkt van Europa komt naar Brussel: tips van 3 professionals om de beste vondsten te scoren

Eind mei komt de grootste vintage per kilo-markt van Europa naar onze hoofdstad. Op ‘VinoKilo’ scoor je drie dagen lang tweedehands kleding en accessoires van bekende en minder bekende merken voor 35 euro per kilo. Dat betekent: kans op gouden vondsten. Zeker als je de tips van professionele tweedehandsshoppers Nadine, Els en Kristin toepast. “Sommige stoffen mijd je beter.”

VinoKilo is een vintage pop-upmarkt die al sinds 2016 met een team van +100 mensen door Europa reist om tweedehandskleding en -accessoires te verkopen. Ondertussen bezocht de markt al 95 steden wereldwijd, en deze maand zet hij zijn tenten op in Brussel.

Van vrijdag 28 mei tot en met zondag 30 mei vind je VinoKilo in Studio Citygate in hartje Brussel. Je shopt er vintage kleding en accessoires voor de vaste prijs van 35 euro per kilo. De kans op gouden koopjes is dus groot. In het aanbod: bekende en minder bekende merken en items uit de jaren 60 tot 2000.

Om de markt te kunnen bezoeken moet je online een tijdslot van een halfuur reserveren. Geen zorgen: of je nu vroeg of laat boekt, de mensen van VinoKilo vullen de kledingrekken de hele dag aan met nieuwe items.

Shoptips van professionals

Geen idee hoe je goede stukken vindt of welke valkuilen er zijn op zo’n vintage kledingmarkt? Nadine Veldman, Els Keymeulen en Kristin Stoffels hebben van tweedehands shoppen hun job gemaakt. Nadine verkoopt vintage juwelen op haar webshop Live-To-Express (zelfs Beyoncé is fan!) en Els en Kristin leiden de Antwerpse online vintage kledingshop Le Freddie. De drie dames verklappen hun beste tips. “De maten van vroeger zijn niet de maten van nu.”

Volledig scherm Nadine Veldman / Kristin en Els van Le Freddie.

1. Een goede voorbereiding is de sleutel tot succes, tipt Els. Zo voel je je niet ontmoedigd op een overvolle markt. “Denk al na over welke stuks je wil en naar welke kleur, stof of print je op zoek bent. Zo kan je de volle rekken makkelijker scannen of jezelf beperken tot bepaalde rekken.”

2. Ken je stoffen en weet welke de tand des tijds kunnen doorstaan. “In de seventies was polyester enorm populair, maar wij vermijden het liever”, zeggen Kristin en Els. “Je gaat er heel hard in zweten. Ook een afknapper: wol. Die stof leeft, maar sterft ook. Een oude wollen trui kan er op het rek fantastisch uitzien, maar na de eerste wasbeurt uit elkaar vallen.” Stoffen die ze wel aanraden zijn katoen, linnen en zijde. “En bont. Als je het tweedehands koopt, doe je de afvalberg een plezier. Bont blijft altijd mooi, kost tweedehands een fractie van de prijs en zal oorspronkelijk niet zo vaak gedragen zijn.” Check wel de wasvoorschriften, waarschuwt Nadine. “Zijde is fijn, maar moeilijker qua onderhoud. Als je niet naar de droogkuis wil, moet je daar rekening mee houden.”

3. “Passen is erg belangrijk”, zegt Els. “De maten van vroeger zijn niet de maten van nu. In een 38 van de jaren stillekes krijg ik enkel mijn arm. (lacht) Shop dus niet op maat en probeer het item altijd aan. Wees ook heel kritisch in het pashokje.” Nadine beaamt. “Veel items kunnen gerust wat losser zitten: blouses, jurkjes of jassen. Maar voor broeken moet je streng zijn: die moeten goed passen.” Check of ze aansluiten op je taille, niet te kort of lang zijn en ook je achterwerk flatteren.

4. Ga gerust eens op de mannenafdeling langs. “Wij verkopen bij Le Freddie veel stukken die oorspronkelijk voor mannen waren”, zeggen Els en Kristin. “Kostuums, blazers, toffe polo’s van Lacoste. In de winkel zijn er meestal minder kandidaten voor het mannenrek, terwijl er toch heel toffe stuks hangen.”

5. Blijf kritisch, waarschuwt Nadine, ook al is tweedehands vaak heel goedkoop. Kijk lang naar een item, pas het, kijk op het label waarvan het gemaakt is en voel aan de stof.

6. Simpel, maar belangrijk: check altijd of alle knopen nog aan het kledingstuk hangen. Ga ook na of het item geen andere foutjes heeft. Zijn alle naden intact? Vind je nergens een gaatje? Extra tip: zoek een goede kleermaker in je buurt. “Die zal sowieso van pas komen naarmate je meer tweedehands shopt”, tipt Els. “Als er dan toch een klein mankementje blijkt te zijn, kan hij het snel herstellen.” Heeft het kledingstuk een vlekje? Denk niet: ‘dat was ik thuis wel’. “Vlekken die al jaren in een kledingstuk zitten, krijg je er vaak nooit meer uit”, zegt Els.

In dit artikel (+) delen Nadine, Els en Kristin nog meer tips om tweedehands kleding te shoppen, te onderhouden te stylen.

