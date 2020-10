Griezelen in het pretpark of vogels spotten in je eigen tuin: 7 tips voor een topweekend

Weekend? Ons favoriete moment van de hele week. Zeker als het de kans geeft om alle stress van de werkweek opzij te schuiven en naar hartenlust op te laden. Dit weekend doe je dat met een griezelige Halloweentrip, een goed boek of gewoonweg met een verrekijker in je tuin. Aan jou de keuze!

1. Rondspoken

De jongste maanden leken soms al op een horrorfilm, en dan moet Halloween nog komen. Breng jezelf al in griezelsfeer, hol pompoenen uit en versier je huis. Ook pretpark Bellewaerde gaat in volle (en corona- proof) gruwel-modus.

2. Afscheid in tijden van Corona

In de podcast Het Uur Blauw ging Johan Terryn, die zijn vader verloor tijdens de lockdown en daardoor niet innig afscheid kon nemen, telkens in de vroege ochtend wandelen met twaalf lotgenoten. Nu is er de theatervoorstelling.

Aan de hand van fragmenten uit zijn podcastreeks en zijn eigen beschouwingen vertelt Johan op het podium over het verlies van zijn vader, hoe hij het rouwproces beleefde en troost putte uit de verhalen van andere mensen. Een hartverscheurend en hartverwarmend stuk over beperkt afscheid nemen en de kracht van verdriet delen. Dit weekend staat Johan in De Studio in Antwerpen.

3. Pleidooi van de beroemdste bioloog

Niet Tsjernobyl is de duurste milieuramp aller tijden. Dat is de klimaatopwarming, zegt David Attenborough, ’s werelds bekendste bioloog en natuurdocumentairemaker. In zijn boek schetst hij de urgente situatie en kijkt hij naar de toekomst. “Het is nog niet te laat.”

4. Het universum van Panamarenko

Na zijn expo in Antwerpen is er nu een tweede eerbetoon aan de betreurde Antwerpse kunstenaar. In het Oost-Vlaamse Kemzeke kan je naast zijn gerestaureerde werk ‘Bling’ onder meer zijn exuberante kostuums bewonderen.

5. Plant een boom

Tijd om je handen vuil te maken! The Biggest Tree Plant roept iedereen op om dit najaar massaal bomen te planten in Vlaanderen. Zelf hebben ze 75 hectare ter beschikking, maar het kan ook in je eigen tuin. Via het Belgische Go Forest kan je dan weer bomen kopen die zij planten.

6. Koen De Bouw vecht tegen drugs

In de nieuwe comedyserie Niets te melden mengen Jonas Van Geel en Koen De Bouw zich als rechercheurs in de ‘war on drugs’. Ze onderscheppen een container vol coke en zitten de criminelen op de hielen.

7. Vogels spotten

Of het nu een designexemplaar of een houten kastje is, met een voederhuisje help je vogels in de herfst en winter aan extra energie. Ook leuk om ze als gast in je tuin te hebben!

