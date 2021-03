Gek van spek? Dankzij deze veters geuren je schoenen naar bacon

IKEA brengt de ‘quillow’ uit als redding voor zonneklop­pers die koukleumen zijn

8 maart Een opvallend item trekt de aandacht in de nieuwe zomercollectie van IKEA. Het interieurmerk lanceert de ‘quillow’, of een ‘quilt’ die ook een ‘pillow’ is. En extra handig: dankzij de mouwen en een stel knopen kan je van het deken een warme cocon maken. Zonnekloppen zonder te verkleumen: yes, please.