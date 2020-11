Gek op ‘The Queen’s Gambit’? 6 prachtige schaakborden om in huis te halen

Van alle trends die we in 2020 hebben zien verschijnen, is schaken de meest onverwachte. En dat allemaal dankzij de straffe Netflix-reeks The Queen’s Gambit , de meest bekeken miniserie op het streamingplatform ooit. De populaire reeks over een jong schaakgenie zorgt voor een hype: de vraag naar schaakborden was nog nooit zo groot. Deze mooie sets zijn het perfecte cadeau voor kerst of een chique toevoeging aan je interieur. En je kan er zelf ook gewoon een potje mee schaken, natuurlijk.

Het fictieve verhaal van The Queen’s Gambit is gebaseerd op het gelijknamige boek van Walter Tevis. Het speelt zich af in de jaren vijftig en gaat over wees Elizabeth Harmon, die op jonge leeftijd een liefde ontwikkelt voor schaken. Ze blijkt ultrabegaafd te zijn voor de denksport en baant zich een weg naar de top, in een wereld die door mannen gedomineerd wordt. Tegelijkertijd worstelt ze met een drugsverslaving en het vinden van haar plaats in de samenleving.

Een succesrecept, zo blijkt, want de serie is razend populair. In heel wat landen (63) prijkt de show op Netflix op de eerste plaats van meest bekeken series. En dat heeft zo zijn gevolgen. Doordat we veel meer tijd thuis doorbrengen, steeg de verkoop van bord- en schaakspelletjes eerder dit jaar al fors, maar sinds de release van The Queen’s Gambit, schoten de verkoopcijfers van schaakborden nog meer de lucht in. Op eBay, bijvoorbeeld, steeg de verkoop van schaakborden en -accessoires sinds oktober met 215 procent en ook in ons land is de groeiende populariteit van schaken voelbaar. In heel wat speelgoedwinkels kan men de vraag naar schaaksets al niet meer volgen.

Schaken is sexy

“Nooit eerder in de geschiedenis speelden mensen zoveel gezelschapsspelletjes als nu”, vertelt de woordvoerder van de Internationale Schaakfederatie, David Llada, aan de New York Times. “Begin dit jaar speelden dagelijks 11 miljoen mensen online schaak. Sinds de lockdown steeg dat aantal tot ongeveer 16 tot 17 miljoen per dag. Om te meten wat de precieze impact van The Queen’s Gambit op het aantal nieuwe spelers zal zijn, is het nog te vroeg. Waarschijnlijk zal de impact vergelijkbaar zijn met de groeiende populariteit die er doorgaans is rond de tijd van de wereldtoernooien van schaken, die om de twee jaar plaatsvinden.”

Volgens Llada is The Queen’s Gambit erg geliefd onder schaakfanaten omdat de serie elk aspect van de denksport mooi etaleert: “Het spel is makkelijk genoeg om ontspannend te zijn, maar ook voldoende complex zodat het een uitdaging blijft vormen”, aldus Llada.

Het is duidelijk, schaken was nog nooit zo sexy. Dit is NINA’s selectie van de allermooiste schaaksets.

1. Vintage glazen schaakbord van Orence, 38 euro, online te koop.

2. Woble schaakset van Umbra, 300 euro, online te koop.

3. Magnetische set van Schaakkoning, 17,95 euro, online te koop.

4. Schaakbord voor de kleinsten van Vilac, 31,95 euro, via De Kleine Zebra.

5. Honden versus katten schaakset van SchaakZaak, 234 euro, online te koop.

6. Kleurrijk schaakspel van Printworks, 43 euro, via PIET Moodshop.

