Gefascineerd door je horoscoop? Zo lees je die correct. “Niet alle Rammen komen ineens de liefde van hun leven tegen”

Astrologe Esther van Heerebeek (46) schrijft elke week mee aan de vernieuwde horoscoop van NINA. Met vijfentwintig jaar ervaring op de teller zag zij de reputatie van astrologie evolueren van zweverig naar cool. Ze legt uit hoe je de wekelijkse horoscoop moet interpreteren. “Vroeger kreeg ik vooral vijftigplussers over de vloer, nu zie ik ook regelmatig twintigers passeren die meer over zichzelf willen weten.”

Esther van Heerebeek (46) kwam zo’n vijfentwintig jaar geleden voor het eerst met astrologie in contact. “Ik ben altijd iemand geweest die heel veel waarom-vragen had. Waarom zit ik zo in elkaar? Waarom overkomt dit mij? Waarom vind ik het lastig om een juiste studie te kiezen? Op een dag belandde ik bij een astroloog die mijn geboortehoroscoop las, en plots kreeg ik alle antwoorden die ik zocht. Hij wist mij te beschrijven alsof hij mij al jaren kende. Ik vond dat zo bijzonder en interessant dat ik zelf alles over astrologie wilde weten. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Zweverig?

De rest is geschiedenis, want na ettelijke cursussen, opleidingen en workshops is Esther vandaag zelf astroloog. “Het begon als een hobby, maar langzaam maar zeker is het mijn werk geworden. Het is heel bijzonder om van je passie je job te kunnen maken. Astrologie is een hele mooie manier om inzicht in jezelf en je leven te krijgen. Nadien zijn numerologie en tarot er ook bijgekomen. Het zijn stuk voor stuk instrumenten om meer over jezelf te weten te komen, over je karakter en de ontwikkelingsfase waar je in zit.”

Esther van Heerebeek.

Esther heeft met haar eigen ogen gezien hoe de status van astrologie stilaan begon te veranderen doorheen de jaren. “Toen ik er vijfentwintig jaar geleden mee begon, werd het als zweverig gezien. Veel mensen veroordeelden astrologie en vonden het flauwekul of onzin. Zo’n tien jaar geleden begon dat langzaamaan te veranderen, en sinds corona kreeg de populariteit van astrologie een nog grotere boost.”

Quote Mensen beginnen meer en meer de waarde van astrologie te zien zonder het te veroorde­len. Esther van Heerebeek

“Er is heel wat gaande in de wereld, en ik merk dat mensen meer zoekend geworden zijn, meer inzicht in zichzelf willen. Ze beginnen de waarde van astrologie te zien zonder het te veroordelen. Vroeger kreeg ik vooral vijftigplussers over de vloer, nu zie ik ook regelmatig twintigers passeren die meer over zichzelf willen weten. Dat vind ik een heel mooie ontwikkeling.”

Vandaag is astrologie zo populair dat Esther de vraag niet meer kan bijhouden. “Zowel van mensen als bedrijven en media. Astrologie leeft.”

Hoe lees je de weekhoroscoop?

“Heel veel bladen en redacties verzinnen zelf een horoscoop. Dus ik vind het leuk dat NINA en HLN een echte astroloog inhuren”, zegt Esther lachend. “Ik kijk voor hen elke week naar de stand van de planeten, en welk effect ze zullen hebben op elk sterrenbeeld. Wil je een meer gedetailleerde beschrijving, dan heb je een ‘birth chart’ of een geboortehoroscoop nodig. Daarvoor moet je de tijd en plaats van iemands geboorte kennen, maar dat kan ik natuurlijk niet voor elke lezer doen", zegt Esther lachend.

“Het is ook niet zo dat de ‘voorspellingen’ vaststaan, maar de planeten kunnen wel aanwijzingen geven. De horoscoop moet je dus zien als een tendens van wat je mag verwachten. Niet álle Rammen zullen volgende week de liefde van hun leven tegenkomen. Maar een bepaalde planeetstand kan wel aangeven dat die kans aanwezig is, mits je ervoor openstaat of initiatief neemt. Die ‘suggesties’ van de planeten probeer ik in de wekelijkse horoscoop om te zetten naar een concreet advies, zodat de lezer, die verder van niks weet, er wat mee kan. Wat je met dat advies doet, zal zich logischerwijze ook vertalen naar een uitkomst. De sterren wijzen, maar dwingen nooit.”

