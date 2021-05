Geen sociale media of mails: deze (dure) minimalistische smartphone helpt je met je smartphone-verslaving

Prins Harry en Meghan verwijde­ren hun sociale media, Kim (30) en Julie (26) deden hetzelfde: “ Eens alles verwijderd was, voelde ik ... vrijheid”

18 januari Bottega Veneta begon 2021 met een drastische actie: het Italiaanse modemerk verwijderde al zijn sociale media. Prins Harry en Meghan deden hetzelfde. Het koppel was de negativiteit op Facebook en Twitter moe. In een tijdperk – én een pandemie – waarin sociale media zo met ons leven vervlochten zijn, lijkt offline gaan voor sommigen ondenkbaar. Maar voor anderen is de maat net zo vol. Kim en Julie besloten in 2020 ook om Facebook en co. vaarwel te zeggen en hebben daar nog geen moment spijt van gehad. “Sociale media zijn als slotmachines in een casino”, zegt digitale detoxcoach Christine Wittoeck. “Als ze geen duidelijke toegevoegde waarde voor je hebben, kan je ze beter elimineren.”