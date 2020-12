Geen idee wat te doen tijdens de kerstvakantie? Deze 5 virtuele activiteiten zijn coronaproof en goed tegen verveling

Een lockdown en kerstvakantie vormen geen ideale combinatie. Zeker niet als er thuis ook kinderen rondlopen. “Wat gaan we doooooen? Ik vervéél mij!” Dat valt gelukkig te vermijden, mits wat creativiteit en enkele virtuele alternatieven. Kruip onder een dekentje en bekijk een online theaterstuk, of zet de tv op en laat popcorn aan huis leveren. Er is voor ieder wat wils, perfect om jong en oud zoet te houden.

1. Maak een theaterwandeling

Toneelhuizen hebben de deuren moeten sluiten. Gelukkig zijn er nog andere manieren om een beetje cultuur op te snuiven. Onder andere met ‘De vos ... in het bos’, een theaterwandeling in verschillende gemeentes. Ga met het gezin op stap en volg een uitgestippelde route. Onderweg kan je QR-codes inscannen met de smartphone en krijg je verhaaltjes te zien.

Meer info vind je online. De gemeentes Brasschaat, Aartselaar, Dendermonde, Ieper, Lint, Lommel, Merelbeke, Oudsbergen, Ronse, Sint-Niklaas, Temse, Tervuren, Wervik, Wetteren, Mortsel, Kapellen, Oud-Turnhout, Kontich, Kalmthout, Ranst, Zottegem en De Panne nemen deel.

2. Yoga met de familie

Volledig scherm © Getty Images

Sporten, met het hele gezin? Het klinkt misschien niet als muziek in de oren, maar samen yogaposes als de neerwaartse hond of de krijger uitvoeren, werkt verbindend. “De feestdagen kunnen we niet in de gebruikelijke uitgebreide familiekring vieren. En net dat gevoel van community en verbondenheid is zo cruciaal om mentaal weerbaar te zijn”, zegt Sibren De Preter, co-founder van de digitale studio Yogalive. Daarom organiseert de studio privé familiesessies, begeleid door een professionele yogaleraar. “De ideale manier om even te connecteren met de hele familie of met wat vrienden, voor je met je bubbel gaat feesten. En het is ook nog eens heel gezond voor lichaam en geest.”

Meer info vind je online. De Yogalive-app is beschikbaar voor Android en iOs. De eerste twee weken kan je gratis proberen welke lessen bij je passen. Daarna kan je aan 10 euro per week onbeperkt lessen volgen of een pasje voor 10 lessen kopen.

3. Verspreid je warmste wensen

Volledig scherm Een videokaart © Telenet

Elk jaar lezen kinderen hun nieuwjaarsbrief voor aan ouders, grootouders, meters en peters. Dit jaar verloopt het wat moeilijker door ... you know what. Waarom geen autorit of wandeling maken en de wensen in de brievenbus droppen of voorlezen aan de deur? Dat lukt ook.

Als het wat specialer mag zijn, kan je een videoboodschap opnemen en opsturen naar Telenet. Het telecombedrijf maakt er gratis en voor niets een videokaart van, die aan het huis van de geadresseerde wordt afgeleverd.

Meer info vind je online.

4. Cinema at home

We zullen nog even moeten wachten om opnieuw een film in de bioscoopzalen mee te pikken. Maar thuis een filmmarathon doen, dat lukt wel. Om het cinemagevoel helemaal in huis te halen, kan je ook snacks van Kinepolis bestellen. Krokante nacho’s, een fris ijsje of een grote popcorndoos? Yes please.

De Kinepolis Home Delivery kan je in Antwerpen bestellen via Deliveroo of Uber Eats. Levering op donderdag en vrijdag van 16 uur tot 21 uur, op zaterdag en zondag van 14u30 tot 21 uur.

5. Profiteer van de (gratis!) voorstellingen van hetpaleis

Het theatergezelschap hetpaleis trakteert deze maand op vier virtuele voorstellingen. Doe de gordijnen toe, trek een onesie aan en laat je meeslepen door een andere wereld. Die van Bangerik, bijvoorbeeld, een theaterstuk dat gaat over een jongen die nergens bang van is, tot er een meisje voor zijn deur staat en met hem naar buiten wil.

Extra leuk: bij elke voorstelling hoort een doe-opdracht die je in je woonkamer kunt uitvoeren. De kleinsten onder ons worden uitgedaagd om een monster te tekenen - of iets waar ze bang voor zijn - of een TikTokchallenge te maken.

Meer info vind je online.