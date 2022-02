Ga voor flowerpower of ontdek 1.000 topplekken in België: 5 tips voor een deugddoend weekend

Het weer is dit weekend opnieuw behoorlijk wisselvallig. Maar laat dat je niet tegenhouden om er met volle teugen van te genieten. Of je nu de liefde wil laten zegevieren, pittige drama verkiest op de beeldbuis of een van de duizend topplekken die ons land rijk is wil bezoeken: dankzij deze tips laad je dit weekend ongetwijfeld je batterijen op.

1. Pamela’s sekstape

In de nineties was de gestolen huisgemaakte seksvideo van Pamela Anderson en Tommy Lee groot nieuws. Pam & Tommy zoomt in op dat mediaschandaal, met Lily James als de Baywatchbabe. Pittige miniserie voor Disneys doen.

Nu op Disney+

2. Duizend topplekken in België

De afgelopen twee jaar hebben we allemaal de troeven van ons land (her)ontdekt. Maar als je denkt dat je alles gezien hebt en er niets meer te beleven valt, ben je schromelijk mis. Het boek 1.000 plekken die je écht gezien moet hebben: België zoals je het nog nooit eerder zag serveert een schat aan tripinspiratie. Op pad!

België mag dan wel een speldenprik groot zijn op de wereldkaart, er zijn weinig landen waar je op zo’n kleine oppervlakte zoveel culturele schatten, mooie natuurgebieden en culinaire pareltjes kan ontdekken.

Volledig scherm De Voetgangerstunnel onder de Schelde in Antwerpen. © Koen De Langhe

De meerwaarde van dit boek zit hem niet alleen in de kwantiteit, maar ook in de kwaliteit van de adresjes. Van majestueuze kastelen waar je kan brunchen tot (im)materieel erfgoed en architecturale hoogstandjes, zoals de Voetgangerstunnel onder de Schelde in Antwerpen. Alles is ingedeeld per regio en gemeente, en bij elke tip staat een topfoto.

Beschouw het als de ultieme bucketlist voor een (dag)trip in eigen land.

3. Flowerpower

Snelle reminder: valentijn staat voor de deur. Stress is niet goed voor de tikker én het libido. Vergeet je liefste dus geen boeketje te sturen.

4. Vakantie vol drama

De zomer lijkt nog zo ver weg, maar de zesdelige Vlaamse thrillerreeks ‘Twee zomers’ brengt ons al in vakantiestemming. Een groep twintigers gaat in de jaren 90 op reis, maar een van hen komt om. Dertig zomers later komt de bende nog eens samen aan de Azurenkust. Drama en een topcast? Ons plekje in de zetel is al geboekt.

Vanaf zondag 6 februari op Eén

5. Liefde in Brugge

Het Venetië van het Noorden is de ultieme liefdesstad. Wat is er romantischer dan een boottochtje op de reien? Je kan er zelfs op trouwen.

Meer info via allegebeure.be