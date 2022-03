Fans en geïnteresseerden kunnen volgend schooljaar een universitaire cursus volgen over Kanye West

Het is niet de eerste keer dat de Canadese professor Yassin Alsalman, die zelf muziek maakt, les geeft over een artiest. Hij doceerde al eerder over onder andere de Amerikaanse hiphop-zangeres Lauryn Hill. Maar we moeten toegeven: als er één artiest is over wie heel wat te zeggen valt, is het wel Kanye. Zijn muziek gaat al een hele tijd mee — zijn nummers prijken al bijna twintig jaar in de hitlijsten. Maar de rapper doet er alles aan om ook daarbuiten relevant te blijven.