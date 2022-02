“Er zijn heel veel veranderingen op komst”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het is van belang dat je deze week de tijd neemt om de balans op te maken. Zeker wanneer er veel gaande is geweest en je amper de tijd hebt gehad het voor jezelf op een rijtje te zetten. Die kans krijg je nu van de planeten. Doe het sowieso lekker rustig aan, haast je niet en geniet wat meer.

Stier 22-4 t/m 21-5

Voor je gevoel gebeurt er niet zoveel deze week, Stier. Alles gaat z’n gangetje en er zit niet echt vooruitgang in bepaalde kwesties of situaties. Soms hebben dingen even tijd nodig, zoals nu. Maak je er niet te veel zorgen over en doe er juist je voordeel mee. Nu kun je het tenminste een tikkeltje relaxter aandoen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je komt deze week voor een belangrijke beslissing te staan, Tweelingen. Dit kan met je job, je relatie of een vriendschap te maken hebben. Dit is niet gemakkelijk en je piekert er veel over. Gelukkig weet je uiteindelijk wat je te doen staat en weet je de moed bij elkaar te verzamelen om definitief de knoop door te hakken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je hebt deze week meer vertrouwen in jezelf en dat straal je uit! Zo durf je te zeggen wat je denkt of als single op iemand af te stappen. Je hebt een krachtige uitstraling, waardoor je veel kunt bereiken, zowel zakelijk als privé. Let alleen op dat je niet te veel hooi op je vork neemt, dat is de enige valkuil.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er zijn deze week veranderingen op komst, Leeuw. Misschien zie je ze aankomen, misschien ook niet. Schrik er niet van, uiteindelijk brengt het je verder en het schept een hoop duidelijkheid. Het kan zelfs een opluchting zijn wanneer je voor je gevoel vast hebt gezeten of in een beperkende relatie of vriendschap zat. Zie de ontwikkelingen als nieuwe mogelijkheden.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Er staat je een onrustige week te wachten, Maagd. Er gebeurt van alles en je verliest voor je gevoel de grip. Besef dat niet alles jouw verantwoordelijkheid is en dat je niet overal de controle over kunt hebben, dat is onmogelijk. Laat de boel af en toe los en relax, daar heb je meer aan.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Helaas krijg je deze week met fikse discussies en gesprekken te maken, Weegschaal. Niet dat je er zelf voor kiest, het loopt gewoon zo. Dit gaat gepaard met de nodige irritaties en misverstanden, wat de sfeer soms gespannen maakt. Geef jezelf en de ander de ruimte, loop weg van een oververhitte situatie en kom er later op terug.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Ben je single, dan hangt er liefde in de lucht. Zonder dat je er echt naar op zoek bent, loop je onverwacht iemand tegen het aantrekkelijke lijf. Heb je een lover, dan keert de romantiek terug in je relatie. Er is lekker veel tijd voor seks en intimiteit. Dit wordt dus een week om vooral intens van te genieten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt deze week met een teleurstelling te maken krijgen, Boogschutter. Dit kan met je financiën te maken hebben, maar ook met ander nieuws. Het maakt je aan het schrikken. Laat het even bezinken, denk er rustig over na en praat erover met iemand die je vertrouwt, dan kun je het weer relativeren en een oplossing vinden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week de behoefte hebben om wat vaker alleen te zijn, Steenbok. Zeker wanneer je een turbulente tijd achter de rug hebt of het druk is geweest. Wees er gewoon eerlijk over tegen je lief of vriendinnen, ze hebben er meer begrip voor dan je denkt. Gun jezelf waar je behoefte aan hebt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je bent deze week ongelooflijk streng voor jezelf, Waterman. Met planeet Saturnus in je teken ben je heel ambitieus en leg je de lat ontzettend hoog. Hier kun je nooit aan voldoen. Wees dus lief voor jezelf en wees juist trots op wat je tot nu toe al hebt bereikt. Geniet van de resultaten, je hebt er hard voor gewerkt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Zit je in een lastige situatie of relatie, dan is de tijd aangebroken om hiervan weg te lopen. Niet gemakkelijk misschien, echter wel noodzakelijk. Voor jezelf en de andere partij. Gelukkig mag je rekenen op de steun van de planeten en lieve mensen om je heen. Diep van binnen weet je ook dat dit de beste keuze is.