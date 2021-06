"Er wordt veel geduld van je gevraagd": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het wordt een gezellige boel deze week, zeker wanneer je afspreekt met mensen of erop uittrekt. Ook op school of je werk is er van alles gaande, waardoor je je absoluut niet hoeft te vervelen. Met planeten Mercurius en Saturnus aan je zijde, gaat je alles gemakkelijk af, je hoeft weinig moeite te doen en dat is superfijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Financieel is het even opletten geblazen, Stier. De kans op een onverwachte rekening of kostenpost is aanwezig, daar kun je maar beter op voorbereid zijn. Thuis verloopt de week relaxter dan op je werk of op school. Gelukkig heb je hierdoor wel een plek om na een drukke dag weer lekker op te laden en te genieten.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Maak je op voor een hectische en tegelijkertijd supertoffe week, Tweelingen. Je houdt van afwisseling en daar mag je nu zeker op rekenen. Van je planning komt weinig terecht en er gebeuren verrassende dingen. Dat maakt het allemaal top, maar het put je wel uit. Zorg dat je aan je rust toekomt wanneer je daar behoefte aan hebt.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral met je partner heb je het heel fijn deze week. Zeker wanneer je quality time met elkaar doorbrengt. Staat dat nog niet op de planning, zorg daar dan voor, het is absoluut de moeite waard. Ben je single, dan heb je aan aandacht geen gebrek. De vraag is of jij die potentiële partners ziet zitten, dat is aan jou.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je job of studie trekt een zware wissel op je energielevel deze week en dat maakt het pittig. Ook al ben je best wat gewend en geef je niet snel op, ook jij bereikt nu een grens. Dat is helemaal niet erg, gun jezelf een break wanneer je dat nodig hebt en tank lekker bij.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Tussen jou en je lief botert het helaas niet zo, Maagd. Planeten Mercurius en Neptunus liggen dwars, waardoor je elkaar totaal niet aanvoelt. Ook de communicatie verloopt stroef. Wat je zegt komt er verkeerd uit of wordt verkeerd opgevat. Hoe dan ook, dit alles vraagt veel geduld en begrip van je en soms kun je beter even niets meer zeggen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt deze week de wind in de rug en dat is fijn, Weegschaal. Je hebt het gezellig met je lief, vrienden of collega’s en je job of studie gaat je gemakkelijk af. Ook financieel zit het mee, waardoor je lekker kunt shoppen of lunchen. Geniet er vooral van, niet iedere week verloopt zo soepel.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je job stelt je voor pittige uitdagingen, Schorpioen. Het is druk en je hebt te maken met strakke deadlines. Dit geldt vooral wanneer je voor jezelf werkt. Kijk even wat echt prioriteit heeft en ga daarmee aan de slag, de rest kan nog wel even blijven liggen. Hierdoor verminder je in ieder geval een beetje de werkdruk.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je job of studie gaat je goed af, je gaat er enthousiast voor. Thuis verloopt het helaas iets minder plezierig. Je hebt regelmatig woorden met je lief of huisgenoten en er lijkt weinig begrip te zijn. Verwijten maken werkt averechts, je kunt beter aangeven waar je hulp bij nodig hebt. Ook mag je misschien een tikkeltje minder bazig zijn.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt af en toe heel emotioneel zijn deze week, Steenbok. Ineens word je getriggerd door wat je leest of een song die je hoort op de radio. Dat is helemaal niet erg. Je hebt je al te lang grootgehouden. Huil wanneer je hier behoefte aan hebt of praat er met iemand over waar jij je prettig bij voelt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week mooie resultaten boeken op school of op je werk. Je hebt de juiste planeten aan je zijde, om succes te bereiken. Misschien behaal je een toets of examen of je krijgt complimenten over je werk. Hoe dan ook, je zelfvertrouwen krijgt een fikse boost en terecht. Je hebt er hard voor gewerkt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

De kans is groot dat je niet zo goed uit je woorden komt deze week. Nu vind je dat vaker lastig, alleen is dat nu nog een tikkeltje erger. Ontstaan er misverstanden, neem dan rustig je tijd om te zeggen wat je bedoelt. Dat is beter dan verwijten maken of ruzie krijgen. Er wordt veel geduld van je gevraagd.