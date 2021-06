“Er wordt geduld van je gevraagd en helaas is dat niet je sterkste punt”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Het ontbreekt je deze week niet aan ideeën en inspiratie, Ram. Gelukkig wordt het ook niet al te druk, waardoor je hier prima mee aan de slag kunt. Een uitstekende week voor gesprekken, het uitwisselen van gedachten of voor het starten van een nieuw project. Doe er je voordeel mee, de kans op succes is groot.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het is belangrijk dat je deze week het initiatief en de leiding neemt, Stier. Niet alleen op je werk, ook privé. Laat duidelijk merken hoe jij ergens in staat, blijf niet op de achtergrond. Jouw mening is net zo belangrijk als die van anderen. Is een beslissing nodig, durf dan een knoop door te hakken, dat geeft rust.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er wordt deze week geduld van je gevraagd en helaas is dat niet je sterkste punt. Je hebt gedaan wat je kon en nu is het afwachten. Gebruik de vrijgekomen tijd om te relaxen of toffe dingen te gaan doen. Lees eindelijk dat boek of spreek af met een vriend(in) om te gaan lunchen nu het weer kan.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit kan een hectische week worden, Kreeft en zeker wanneer je deze week jarig bent. Reken op onverwachte bezoekjes en telefoontjes die tof, maar wel ontzettend vermoeiend zijn. Op school of op je werk is het eveneens druk, je komt gewoon niet genoeg aan jezelf toe helaas. Probeer er toch af en toe tijd voor in te plannen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je relatie kan de nodige issues opleveren deze week. Er zijn spanningen tussen jou en je lief of jullie hebben veel ruzie. Het is belangrijk dat je eerlijk bent over je gevoelens. Durf ze bespreekbaar te maken, hoe lastig dat misschien ook is. Dat is in ieder geval beter dan eromheen draaien. Blijf rustig en maak liever geen verwijten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je zit deze week in een positieve flow, Maagd. Je hebt je job of studie op de rit en thuis loopt ook alles op rolletjes. Daardoor heb je tijd over voor jezelf en toffe activiteiten. Je kunt meer gaan sporten of afspreken met mensen die je al lang niet meer gezien hebt. Maak er een mooie week van.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Let op dat je niet te veel hooi op je vork neemt deze week. Die neiging kun je wel hebben en daar put je jezelf onnodig mee uit. Zorg voor een goede balans tussen in- en ontspanning, dat heb jij als Weegschaal nu eenmaal hard nodig. Plan na een dagje hard werken iets tofs met een vriendin of je lief.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is goed om het deze week wat rustiger aan te doen, Schorpioen. Sta eens stil bij wat je tot nu toe hebt bereikt en wat je de komende weken wil doen. Wanneer je dat helder hebt, kun je een reële planning maken en jezelf tenminste niet meer voorbijlopen. Het is belangrijk om dat te voorkomen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

De kans is groot dat je deze week voor een belangrijke keuze komt te staan, Boogschutter. Dit kan met je job te maken hebben, maar ook met je relatie of een vriendschap. Het is van belang dat je eerlijk bent en een keus maakt. Dat is het beste voor jezelf en ook voor de ander. Uiteindelijk is iedereen hierbij gebaat.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Neem deze week extra tijd voor jezelf, Steenbok. Dat heb je hard nodig, zeker voor je gezondheid en je veel te lage energielevel. Doe dingen die je helpen relaxen of doe juist helemaal niets. Ga met een boekje in de tuin of op je balkon zitten. Luister naar de signalen van je lichaam en geef toe aan je moeheid.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De planeten laten je deze week lekker met rust, waardoor je meer tijd voor jezelf hebt. Maak daar gebruik van door toffe dingen te plannen. Denk goed en serieus na over wat je werkelijk wilt en waar je behoefte aan hebt en besteed daar tijd aan. Je krijgt nu de kans om heerlijk bij te tanken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het is goed om je zorgen te delen met iemand bij wie je je prettig bij voelt, Vissen. Je piekert namelijk veel en het lost niets op. Gelukkig hoeft dat ook niet, er zijn voldoende mensen in je omgeving die graag een luisterend oor willen bieden. Durf gerust om hulp te vragen, je hoeft het niet alleen te doen.