"Er verloopt weinig volgens plan met grillige planeet Uranus aan je zijde": jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week verloopt naar wens, zeker wanneer het om je job of studie gaat. Je krijgt je taken zonder problemen af en dat geeft voldoening. Wel kun je iets te serieus zijn en te weinig tijd vrijmaken voor plezier. Schenk daar iets meer aandacht aan, zodat je week luchtiger en minder saai wordt. Je hebt dit zelf in de hand.

Stier 22-4 t/m 21-5

Fasten your seatbelt, Stier! Dit wordt een drukke week met verrassende wendingen. Ben je ook nog jarig, dan is er helemaal geen moment om bij te komen. Het is hierbij van belang hoe je er zelf in staat. Sta je open voor veranderingen en houd je niet te veel vast aan je eigen planning, dan wordt dit een fantastische week.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Er kunnen deze week belangrijke gesprekken plaatsvinden, Tweelingen. Dit heeft waarschijnlijk met je werk of carrière te maken. Misschien krijg je opslag of promotie of solliciteer je zelf naar een nieuwe job. Wat het ook is, het ziet er goed uit. Je weet jezelf goed te presenteren en je straalt vertrouwen uit. Daardoor maak je een zeer goede kans.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent deze week bijna niet te stoppen, Kreeft! Je barst van de energie en inspiratie met planeet Mars aan je zijde, waardoor je extra gemotiveerd bent. Je pakt enthousiast een project op of je gaat met iets aan de slag waar je al tijden aan zit te denken. Wat het ook is, je beleeft er veel plezier aan.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Net als de Schorpioen is het voor jou raadzaam een aantal dingen goed in de gaten te houden deze week, Leeuw. Luister naar je lichaam wanneer het signalen geeft. Geef toe aan je moeheid en overdrijf niet. Houd daarnaast je budget in de gaten en verspil geen geld, dat kun je je helaas nu niet permitteren.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ben je single, dan kun je deze week wel eens verrast worden door een onverwachte ontmoeting. Online of in real life. Zonder dat je bewust op zoekt bent, heb je zomaar met iemand een klik. Heb je een lief, dan weet die je eveneens te verrassen. Het wordt op liefdesvlak geen voorspelbare week en dat maakt het supertof.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week gefocust en gedisciplineerd met planeet Saturnus aan je zijde, Weegschaal. Handig wanneer het druk is op je werk of wanneer je moet studeren voor een toets of examen. Je laat je niet snel afleiden en je stopt pas als het af is. Hier word je zeker voor beloond en dat heb je aan jezelf te danken!

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is deze week op meerdere fronten opletten geblazen, Schorpioen. Ten eerste je budget: vermijd impulsaankopen en bedenk eerst welke rekeningen nog betaald moeten worden, voordat je geld gaat uitgeven. Bewaak daarnaast je energielevel. Je raast maar door, waardoor je onnodig moe en uitgeput achterblijft. Kom af en toe op adem en zorg geregeld voor rust en ontspanning.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je haalt deze week vooral veel plezier en voldoening uit je job of studie, Boogschutter. Je hebt er echt zin in en je voelt je weer positief uitgedaagd. Dit zorgt voor een goed humeur en daar is het thuisfront ook happy mee. Het ontbreekt je daarnaast niet aan energie, dus voor sport en beweging is dit eveneens een prima week.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Er verloopt weinig volgens plan met grillige planeet Uranus aan je zijde. Toch hoeft dit geen probleem te worden. Je kunt het ook zien als nieuwe kansen en mogelijkheden. Stel je flexibel op en sta hiervoor open, dan haal je er het meeste voordeel uit. Blijf je strak vasthouden aan je planning, dan maak je het jezelf onnodig lastig.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week mooie resultaten behalen, Waterman. Zeker wanneer je inzet toont en ervoor werkt. Sta stil bij je succes en geniet ervan. Studeer je, dan kost het je geen enkele moeite om je te focussen. Handig wanneer je een toets of examen hebt. Je hebt de discipline om ook hier een succes van te maken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt behoorlijk onrustig zijn deze week, Vissen. Die invloed heeft planeet Uranus nu op je. Zorg dat je hier een uitlaatklep voor vindt. Ga creatief aan de slag of mediteer. Beoefen yoga of ga wandelen. Doe datgene waardoor jij weer kalm en rustig wordt. Verder hoor je deze week verrassend nieuws dat je een tijdje bezig kan houden.